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    Максим Ромащенко: «Кучук? Двуличный человек»

    Бывший полузащитник сборной Белоруссии Максим Ромащенко высказался о своем соотечественнике тренере Леониде Кучуке.

    «Какой Кучук человек? Двуличный. В лицо говорит одно, за спиной – другое. Он дал какое-то интервью в Беларуси, где рассказывал: «Да я Ромащенко и Булыгу поставил на место. Они здесь как сидоровы козы».

    Прихожу к нему: «Зачем врете? Кем вы здесь рулите? У нас нормальные отношения, зачем вы за счет меня кичитесь, что крутой тренер?» – «Я этого не говорил» – «Вот ваше интервью».

    Потом он сказал про брата Мирослава, что тот не очень хороший специалист. Так тренеры не поступают: нельзя говорить, что я – король, а остальные – никто. Это низко», – сказал Ромащенко.

    Напомним, что Кучук работал в России с «Локомотивом» и «Кубанью».

    Источник: Eurosport.ru

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    11.07.2016 07:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 11 июля 2016, 08:04

      Кучук показал свое настоящее лицо когда в "Кубани" Виктора Гончаренко подсидел.

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > maior-60 11 июля 2016, 10:18

      Не знал, что подсиживать можно лицом)).

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      Рейтинг: +6614

      maior-60 > ШарКий вояж в ТуЛузу 11 июля 2016, 11:17

      Можно, если - это задница. Все делалось втихаря. Был бы Кучук нормальным мужиком, обязательно переговорил бы до этого с Гончаренко.

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