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    Жирков: «Надеюсь, новый тренер сборной будет выбирать состав без чьих-либо указаний»

    Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков поделился своим планами на будущее в национальной команде.

    – Я слышал, какие-то люди уже собирают подписи под тем, чтобы ее расформировать? И до этого было много разговоров, про то, что пора выгнать стариков – и Игнашевича, и меня, и других. Еще после чемпионата мира. Ну, пусть выгоняют.

    – Вас действительно волнуют петиции в интернете?

    – Да нет, конечно. Но я вот недавно прочитал, что Уэльс – первая британская команда, которая за какое-то очень существенное количество лет вышла в полуфинал Eвро. А сборная России играла там в 2008-м. Не так уж все у нас плохо. И многие именитые игроки остаются на таких турнирах без плей-офф. Я не думаю, что ребята выходили во Франции просто постоять на поле. Просто в какой-то момент не шла игра, появлялась растерянность, и потому и словаки, и Уэльс брали контроль над ситуацией. Результат в итоге, понятно, не очень хороший. Провал есть провал.

    – И все-таки, если вас позовут и ахилл не будет беспокоить – да или нет?

    – Трудно сказать. Однозначного «нет» я не говорю, а там посмотрим. Все зависит от тренера, который придет, от того, как он, надеюсь, сам будет выбирать состав команды, смотреть, кто лучше готов, а кто нет, и не будет слушать других мнений. Ни петиций, ни чьих-то указаний.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2016 04:54
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 11 июля 2016, 11:16

      Интересно, что за состав сборной предложат эти подписанты? Может они на Гарая с Промесом рассчитывают? Не удивлюсь.

      2
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 11 июля 2016, 10:43

      .....хотелось бы конечно, что бы наконец отменили лимит и значительно снизили з/п игрокам (и не только россиянам)!!!!....пусть все старперы едут в китай, катар, казахстан и турцию.......прицидентов с большой зарплатой при плохой игре станет значительно меньше и народ успокоится.....а пока все хотят крови!!!!!

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Саня БУБА 11 июля 2016, 11:31

      Крови хотят всегда,главное на кого повернуть"праведный народный гнев")))

      1
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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 11 июля 2016, 10:18

      Ага
      Будет такой, не будет кокоши, лодыгина, тебя, Юрка и прочего блатного зенитовского и натурализованного барахла

      -1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 11 июля 2016, 10:03

      Не надейся Юрок-Зюганов, Жириновский и Матвиенко ещё своего слова не сказали.

      1
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 11 июля 2016, 09:42

      Наверное многие забыли как сыграла наша молодежная сборная на последнем евро во главе с Дмитрием Хомухой да они проиграли в финале испансам но какая при нём была игра,и они более чем заслуживают играть за основную команду.

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Muhametshin 11 июля 2016, 11:26

      Да не было там никакой ТАКОЙ игры. Точно так же, как и на Евро-08 "проскочили" в основном за счет везения. Что с немцами, что с остальными футбол был по большому счету слабенький, ничем не отличающийся от ЧР, что и подтвердил факт "затерявшейся молодежи при переходе во взрослую жизнь". Единственное, в чем не могу упрекнуть ни команду Хомухи, ни сборную Гуса, так то в отсутствии желания играть и побеждать. Впрочем, и не стопроцентно, и далеко не всегда.

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      Рейтинг: +1126

      richi 11 июля 2016, 09:12

      Самый честный в мире тренер сказал, что у Жиркова травма.

      0
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      Рейтинг: +12

      Михаил111 11 июля 2016, 08:59

      За деревьями леса не видно, вот взгляд со стороны. В нашем чемпионате ходят пешком, обрабатывают мяч долго и получают гонорар не меньше европейских игроков. А те первым касанием не просто мяч останавливают, но сразу же подрабатывают его под следующее действие, на обдумывание которого им не нужны ещё секунды.

      2
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 11 июля 2016, 08:28

      Бердыева на трон!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 июля 2016, 08:21

      Не слушать ни чьих мнений, тогда Путина в тренеры, ему одному все пох икак играют и мнение всех остальных, включая народонаселение.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Чеславас 11 июля 2016, 09:37

      А ты из какой колонны? И что-то ваша колонна просрола все, что только возможно. Правильным курсом идете товарищи. Да и что здесь не правильно, у нас только презик все делает правильно и ни когда не ошибается, с ним точно станем ЧМ.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 11 июля 2016, 11:30

      Даёшь футболистов на "гелендвагенах")))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 11 июля 2016, 12:02

      Эти только разрушить, разворовать могут. Созидать нет, как с ними, кого нибудь можно победить?

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Чеславас 11 июля 2016, 16:37

      Только оскорблять и умеете

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      Рейтинг: +203

      Deniskl 11 июля 2016, 07:43

      Понятно теперь Юра, почему тебя не взяли..., а зря!

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