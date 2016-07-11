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    Дасаев: «У России и Португалии большие исторические связи в футболе»

    Экс-голкипер сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал победу сборной Португалии на Евро-2016.

    «Поздравляю сборную Португалии с этим невероятным достижением. Рад, что страна с такой богатой футбольной историей, наконец, достигла вершины. У России и Португалии большие исторические связи в футболе, и уверен, что российские болельщики будут рады увидеть на Кубке Конфедераций Криштиану Роналду и его команду. Португалии в России будет оказан самый теплый прием», – заявил Дасаев.

    Источник: ФИФА

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    11.07.2016 03:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +93

      RЕАLMADRID1902 11 июля 2016, 09:07

      Конечно большие связи, после секса со счетом 7:1 в 2003 сборная Португалии просто обязана жениться на сборной России...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 11 июля 2016, 07:02

      Ну вот лишь бы что-то сказать... Какие такие связи? )))

      0
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 11 июля 2016, 04:07

      Особенно памятно в этих связях 7 : 1

      0
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