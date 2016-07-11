Дасаев: «У России и Португалии большие исторические связи в футболе»

Экс-голкипер сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал победу сборной Португалии на Евро-2016.

«Поздравляю сборную Португалии с этим невероятным достижением. Рад, что страна с такой богатой футбольной историей, наконец, достигла вершины. У России и Португалии большие исторические связи в футболе, и уверен, что российские болельщики будут рады увидеть на Кубке Конфедераций Криштиану Роналду и его команду. Португалии в России будет оказан самый теплый прием», – заявил Дасаев.