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    Аленичев: «Роналду выделяется в сборной Португалии, но секрет успеха не в этом»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу Португалии на Евро-2016.

    «Уверен, что все португальцы, как и мы, рады первому в истории выходу на Кубок Конфедераций и ждут выступления на турнире. У меня остались друзья в Португалии, где я провел важную часть своей карьеры, поэтому я очень рад, что сборная этой страны добилась такого успеха. Безусловно, Криштиану Роналду выделяется в сборной Португалии, но думаю, секрет ее успеха в том, что она показала по-настоящему командную игру», – заявил Аленичев.

    Источник: ФИФА

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    11.07.2016 03:29
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