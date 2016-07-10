Роналду во время финала Евро-2016 из-за травмы покинул поле на носилках

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был заменен во время финального матча Евро-2016 против Франции. Португальский форвард получил травму и на носилках покинул поле. На 25-й минуте встречи его заменил Рикардо Куарежма.

Отметим, что на чемпионате Европы во Франции Роналду провел за Португалию семь матчей, в которых забил три гола.