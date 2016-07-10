Роналду во время финала Евро-2016 из-за травмы покинул поле на носилках

Ну не нравится мне Роналду, хоть что со мной делайте, не нравится его постоянное самолюбование собой, как та девочка на подиуме, но тем не менее желаю ему скорейшего выздоровления, как игрок он всё-же хорош!
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был заменен во время финального матча Евро-2016 против Франции. Португальский форвард получил травму и на носилках покинул поле. На 25-й минуте встречи его заменил Рикардо Куарежма.
Отметим, что на чемпионате Европы во Франции Роналду провел за Португалию семь матчей, в которых забил три гола.