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    Роналду во время финала Евро-2016 из-за травмы покинул поле на носилках

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был заменен во время финального матча Евро-2016 против Франции. Португальский форвард получил травму и на носилках покинул поле. На 25-й минуте встречи его заменил Рикардо Куарежма.

    Отметим, что на чемпионате Европы во Франции Роналду провел за Португалию семь матчей, в которых забил три гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2016 22:27
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 июля 2016, 03:47

      Ну не нравится мне Роналду, хоть что со мной делайте, не нравится его постоянное самолюбование собой, как та девочка на подиуме, но тем не менее желаю ему скорейшего выздоровления, как игрок он всё-же хорош!

      1
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      Рейтинг: +10

      Рустам Толпиев 10 июля 2016, 23:07

      Если бы это случилось с другим игроком они бы так не воняли тут !!!

      0
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      Рейтинг: +17

      Egor812 > Рустам Толпиев 10 июля 2016, 23:10

      Какая разница с кем случилось, если эти *** сыграли грязно и намеренно.

      1
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      Рейтинг: +10

      Рустам Толпиев > Egor812 10 июля 2016, 23:15

      Грязно я не спорю и не оправдываю его но это футбол они не балет танцуют такое бывает и не надо сразу чмырыть его !!!!

      -1
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 10 июля 2016, 23:05

      французы средняя команда только понтов много
      немцы и итальянцы были гораздо сильней.
      будем болеть за Португалию .

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 10 июля 2016, 22:57

      Жаль его ,хватит пиздеть !!! Судь хорошо выполняет свою работу !!!

      -2
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      Рейтинг: +10

      Рустам Толпиев > Apachi Bur 10 июля 2016, 23:06

      Это им не обьяснить они все поклони Цы Роналдо !!!

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 10 июля 2016, 22:56

      ублюдок! И судья тварь слепая. Даже карточку не показал, овца дырявая.

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 10 июля 2016, 22:53

      ну что за УРООООООД!!!!

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 10 июля 2016, 22:41

      пает- урод. получил задание вырубить роналду, чтобы рекорд за платини остался 100%

      8
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      Рейтинг: +10

      Рустам Толпиев 10 июля 2016, 22:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Очень жаль конечно но это игровой эпизод

      -5
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Рустам Толпиев 10 июля 2016, 22:58

      какой нах игровой эпизод??? специально в колено жестко въехал со всей дури... в повторе четко видно как он шел на фол...

      3
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      Рейтинг: +17

      Egor812 10 июля 2016, 22:34

      Да бред, как специально в него 3 раза въехали
      #DirtyPlayFrance

      6
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      Рейтинг: +265

      releboy > Egor812 10 июля 2016, 22:54

      Куарежму тоже сломают, уже и ногу отдавили и по башке дали.

      0
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 10 июля 2016, 22:30

      пает -пидарРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

      5
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