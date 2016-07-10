Бубнов: «Проигрыш в финале Евро-2016 в сборной Португалии по-настоящему расстроит только Пепе и Роналду»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы сборной Португалии на победу в финальном матче Евро-2016 против Франции.

«Португальцы, конечно, слабее немцев, и как бы тут сборная Франции не расслабилась. И наоборот, португальская команда уже дошла до финала, где сыграет с хозяевами Евро. Португальцы понимают, что сейчас они, конечно, не фавориты, но при этом добрались до финала турнира, поэтому, возможно, и играть будут более раскованно и раскрепощенно. Кроме того, как я уже сказал, эта команда будет свежее своего соперника.

Да и проигрыш в финале, пожалуй, во всей сборной Португалии по-настоящему расстроит только Пепе и Криштиану Роналду, которые очень многого добились в футболе и более амбициозны, чем их партнеры по команде. Остальные же наверняка рады и имеющемуся результату. Устраивает он и португальских болельщиков, которые встретят футболистов, как героев, ведь те – финалисты Евро», – сказал Бубнов.

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