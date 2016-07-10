Депай может сменить «МЮ» на «Ювентус»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай попал в сферу интересов «Ювентуса». Туринский клуб готов приобрести 22-летнего футболиста в летнее трансферное окно и заплатить за него около 20 миллионов евро.

Напомним, что манкунианцы приобрели голландского форварда из ПСВ в прошлом году за 27,5 миллионов.

В прошедшем сезоне АПЛ Депай провел 29 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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