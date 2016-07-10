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    Депай может сменить «МЮ» на «Ювентус»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай попал в сферу интересов «Ювентуса». Туринский клуб готов приобрести 22-летнего футболиста в летнее трансферное окно и заплатить за него около 20 миллионов евро.

    Напомним, что манкунианцы приобрели голландского форварда из ПСВ в прошлом году за 27,5 миллионов.

    В прошедшем сезоне АПЛ Депай провел 29 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    10.07.2016 18:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +536

      dolf666 11 июля 2016, 11:42

      да кто знает, с философом ЛВГ вообще никто в принципе не заиграл. так что возможно засветится с Жозе, по-крайней мере можно зимой слить

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 10 июля 2016, 23:36

      Показатели не очень

      0
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 10 июля 2016, 18:45

      быстро сдулся татуированный Депай..

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 июля 2016, 18:36

      наш Кокорин

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