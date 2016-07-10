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    Семин: «От финала жду хорошей игры и интересного футбола. Мой фаворит – Франция»

    Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин рассказал о своих ожиданиях от финального матча Евро-2016 между сборными Португалии и Франции, который начнется сегодня в 22:00 по московскому времени.

    «От финала я жду хорошей игры и интересного футбола, тем более обе команды обладают техничными и атакующими игроками. Хотелось бы увидеть настоящий футбольный праздник. Не считаю этот чемпионат скупым на события. Каждый Евро зрелищный – все время заполнены трибуны, команды показывают боевой настрой, все игроки демонстрируют хорошие физические кондиции. Каждый чемпионат – это новое направление в футболе.

    Результат определят футболисты на поле, но мой фаворит – Франция. Они играют дома, их поддерживают зрители. Про португальцев могу сказать, что они имеют на один день больше отдыха», – отметил Семин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.07.2016 15:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7798

      BarStep 10 июля 2016, 19:24

      Я думаю Португалы, если фартит парням, - то до конца.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 июля 2016, 17:58

      Хочу чтобы Португалия выиграла , просто за Германию обидно !

      2
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      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > XaXatyn 10 июля 2016, 18:49

      Согласен! Немцев хозяева турнира слили в открытую.

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