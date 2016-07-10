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  • Юрист: «Если хотите расформировать сборную, то нужно закрыть федерацию»

Юрист: «Если хотите расформировать сборную, то нужно закрыть федерацию»

10 июля 2016, 09:48
10

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал возможный роспуск сборной России. Напомним, что на днях россияне создали петицию, которой предлагается расформировать национальную команду.

«С юридической точки зрения, эта петиция – просто выражение мнения людей. Change.org – это удобный способ систематизирования разных точек зрения. В первую очередь это нужно для донесения мнения всем участникам данного процесса. Теперь наша сборная знает, что более 700 тысяч человек хотят ее распустить. Но юридически за состав национальной команды отвечает министерство спорта и РФС, поэтому только они могут решать вопрос состава.

Если хотите расформировать сборную, то нужно закрыть федерацию, которая развивает этот вид спорта. Конечно, руководство РФС и министерство спорта могут ответить на недовольство людей, но никаких обязательств реагировать на петицию в Change.org ни у кого нет», – отметил Прокопец.

Источник: Чемпионат.ком
Россия
Комментарии (10)
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De-create
1468135236
В том то и дело! что значит распустить сборную? Ее и так сейчас нет, можно сказать распустили, к другим матчам будут снова собирать! бред какой-то! и про сэкономленные деньги в петиции. На чем сэкономленные??? Петиция была действием настолько далеких от футбола людей, на сколько это возможно!
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RedWhiteFans2
1468135839
Увольте руководство а то оно спряталось безответственно за спинами футболистов и отсиживается.
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severs
1468136048
Надо уволить мутко предлагаю создать петицию по этому поводу
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1468136705
Больше с экономим, если отменим ЧМ 2018 в России.
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Саня БУБА
1468142829
.....если рфс не примет ни каких мер, то собрать петицию о недоверии руководству рфс с требованием распустить уже его
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Алексей1988
1468144642
тупое быдло че то там в инете подписывает )))) ничтожные фанаты и просто тупые люди подписываю всякие петиции, ахаха )
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Serjoga
1468145709
Не нужно быть буквоедами! Вопрос стоит об отстранении игроков, заваливших ЧМ в Бразилии и Евро во Франции от сборной России! Чтобы их и близко не было в составе сборной!
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