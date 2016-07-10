Юрист: «Если хотите расформировать сборную, то нужно закрыть федерацию»

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал возможный роспуск сборной России. Напомним, что на днях россияне создали петицию, которой предлагается расформировать национальную команду.

«С юридической точки зрения, эта петиция – просто выражение мнения людей. Change.org – это удобный способ систематизирования разных точек зрения. В первую очередь это нужно для донесения мнения всем участникам данного процесса. Теперь наша сборная знает, что более 700 тысяч человек хотят ее распустить. Но юридически за состав национальной команды отвечает министерство спорта и РФС, поэтому только они могут решать вопрос состава.

Если хотите расформировать сборную, то нужно закрыть федерацию, которая развивает этот вид спорта. Конечно, руководство РФС и министерство спорта могут ответить на недовольство людей, но никаких обязательств реагировать на петицию в Change.org ни у кого нет», – отметил Прокопец.