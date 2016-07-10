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    Луческу: «Надеюсь, «Зенит» купит креативного игрока»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал поражение команды в товарищеском матче против «Лиона» (1:2).

    — В первую очередь я рассматриваю эти игры как тренировочные. Конечно, важен и результат, потому что он создает энтузиазм в тренировочном процессе. Но я уже говорил, что в отсутствие игроков основного состава мне было важно увидеть во всех этих матчах молодых футболистов, посмотреть на будущее этой команды.

    Много говорилось о том, что молодых игроков здесь не используют, и я попытался во всех этих матчах сделать это, а мы участвуем, в принципе, во встречах международного уровня. Это оказалось не так просто и для них, и для команды в целом. Они пока не привыкли брать на себя большую ответственность, для этого нужно больше игровой практики такого уровня, который есть сейчас, и тогда они получат бóльшую уверенность, потому что на сегодняшний день те ошибки, которые они допускают, совсем детские.

    В этих матчах мы использовали 17 игроков из второй команды. Они должны пользоваться отсутствием футболистов основного состава и должны расти от игры к игре. К сожалению, допускаются ошибки технического плана, которые часто приводят к взятию ворот. Плюс мы чуть-чуть меняем нашу игру и порой рискуем. Хочу, чтобы команда выходила из обороны только через пас, а не так, как было раньше, и контролировала мяч больше.

    К сожалению, пока это очень сложно дается. Из того, что я видел, анализируя матчи прошлого сезона, вся игра буквально строилась за счет треугольника Витсель — Данни — Халк. Их отсутствие, естественно, приводит к тому, что нужны другие взаимодействия, и, к сожалению, они не очень легко даются. Плюс ко всему меня волнует функциональное состояние команды, поэтому мы не отказываемся от тренировок в день игры, как было и сегодня. Это как тест для молодых ребят: тренироваться утром, а вечером выйти на международную игру, поэтому они должны через эти матчи набирать форму.

    По большому счету, я не могу предъявить претензии к функциональному состоянию, а вот в плане решений, которые они допускают на фоне усталости, большие претензии есть. Видели, наверное, какие ошибки допустили сегодня, например, Чернов и Могилевец. Элементарные, детские, которые на таком уровне не прощаются. Плюс было много моментов во втором тайме, когда центральные защитники позволяли получать мяч за спиной. Такие ошибки можно исправить, для этого и нужны такие матчи международного уровня.

    Пока молодым игрокам дается больше возможностей играть, им нужно брать больше ответственности на себя, потому что если они не покажут себя, то на их место придут другие. До начала чемпионата я им позволю провести еще несколько игр на таком хорошем уровне. Я рискую результатом, а они должны показывать себя, чтобы я мог определиться с ними и знать, каково их будущее.

    Долгов, Евсеев, Могилевец должны показывать себя, и их уровень позволяет это делать. Они должны показать, что претендуют на игру в составе «Зенита». Жду, конечно, и остальных, чтобы они как можно быстрее начали работать в общей группе. По большому счету, мы еще ни разу не видели оптимальный состав «Зенита». В каждой из игр было 4–5 опытных футболистов, а команда в целом была разбавлена молодыми игроками.

    — И еще один актуальный вопрос: как «Зенит» будет жить без Халка?
    — Будет очень сложно перестраиваться. Дело не только в потере Халка, но и в потере Данни, который еще долго не будет играть. Сложно играть той системой, которая игралась раньше. Часто играли длинными передачами, подбирали мяч, и вся надежда была на индивидуальное мастерство Халка. Будем надеяться, что, может быть, приобретем креативного игрока, который сможет помочь команде прибавить в атакующих действиях. Пока на этих позициям использовали Могилевца, использовали Евсеева, которые здесь росли и считаются будущим «Зенита».

    Впереди еще несколько матчей, мы сделаем выводы чуть позже. Будущее я вижу в том, чтобы играть в атакующий футбол, потому что у нас нет индивидуально сильных игроков, которые могут решить исход матча за счет индивидуальных действий, как было раньше. Поэтому нужно будет выходить из обороны, попеременно обыгрывая прессингующих соперников, и создавать численное преимущество в атакующих действиях.

    В этих играх у нас были конкретные задачи — четкий выход из обороны и связь с линией атаки, но молодые игроки их не очень хорошо осуществляли. Мы не можем говорить об оптимальном составе, потому что тот же Бавин, который постоянно играет правого защитника, действует на не самой оптимальной для себя позиции и чувствует себя неуютно. Не вижу пока никакой проблемы, но не хотелось бы, чтобы более опытные игроки потеряли уверенность, потому что эти результаты ее не добавляют.

    Самыми важными на этом сборе будут последние две игры, когда, я надеюсь, подойдут все футболисты и будут уже в составе. Плюс я надеюсь, что решится проблема креативного игрока, который будет связывать линию обороны с линией атаки.

    Источник: ФК «Зенит»

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    10.07.2016 00:57
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +58

      Kelll 10 июля 2016, 15:54

      если честно направление правильно вот только мне кажется что в этом году быть зениту на 7 или восьмом месте, пока команда не перестоится, но думаю в следующем сезоне мы увидим новый Зенит-если все пойдет как хочет Луческу

      1
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      Рейтинг: +1307

      Taps 10 июля 2016, 15:45

      Пусть Луческу наигрывает молодёжь.
      А Миллер пусть терпит, всё равно скоро из Газпрома его уберут.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 июля 2016, 14:41

      Там Эльм вроде выздоровел и "скучает по русскому борщу"... Игрок середины поля, универсал! По результативности связка Эльм - Дзюба может быть не менее эффективной, чем связка Халк - Дзюба. Ну а с быстрыми прорывами самого Халка и по центру, и по флангу, сравниться может только Месси... Хотя манера игры и техника у них совершенно разные...

      -2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > cska-62 10 июля 2016, 19:13

      Знаете, мистер, куда Эльм пошлет Зенит? Правильно,... в ЦСКА. Тем более что у армейцев есть приоритетное право предложить ему контракт в случае, если в Кальмар поступит предложение по Эльму

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Майор Дзагоев 10 июля 2016, 20:54

      Так ЕГО нет! А зачем Эльму, если он решил свои проблемы с желудком, прозябать в Швеции? Он игрок куда более высокого уровня!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 июля 2016, 13:37

      с этими игроками ничего у него не выйдет а кого они купят игроков такого уровня как Данни или Халк стоят дорого да и не каждый сюда пойдет не хотят люди в Россию ехать даже за деньгами а кто приезжает разочаровываются как Гарай он вчера два гола привез не хочет человек играть отпустите

      -1
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 10 июля 2016, 13:16

      Луческу
      -Я рискую результатом, а они должны показывать себя, чтобы я мог определиться с ними и знать, каково их будущее.
      Вот пускай на товарищеских матчах сам убедится что уровень многих лавочников ,это уровень ФНЛ .

      2
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 10 июля 2016, 10:05

      Все это-результат работы лысого тренера и ржавого погонялы,которые не работали с резервом,а лишь эксплуатировали легионеров,которые за счет своего класса вполне давали результат в первенстве,а вот в еврокубках их сил было часто недостаточно! Но сейчас есть единственный выход-требовать более интенсивной работе прежде всего тренеров с молодежью с одной стороны и спрашивать с самих футболистов с другой стороны,а если кто-то не справляется: тренеры или игроки-просто с ними расставаться!

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      Рейтинг: +211

      Voltiz > nemolod 10 июля 2016, 11:25

      При чём тут лысый тренер .Ему ставят задачи взять чемпионство ,взять кубок страны ,выйти из группы в лиге чемпионов .Зачем ему рисковать выпускать ,не соответствующих основному составу молодых футболистов ,которые не к чему не стремятся .За молодёжку отвечает Радимов ,есть результат нету результата ,ему пофиг .Если бы проводили ротацию тренеров после каждого сезона, исходя из турнирной таблицы ,исходя из индивидуальной подготовки каждого игрока ,исходя из селекционной работы ,подбирая прогрессирующих ребят из других команд .Всем всё равно .Радимов ещё сто лет в Зените 2 сидеть будет ,зарплата у всех большая ,стабильно идёт ,игроки бегают ,день прошёл ,и ладно .Никто не с кого не спрашивает .

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      Рейтинг: +2858

      nemolod > Voltiz 10 июля 2016, 12:59

      Ну пока никто ни с кого не будет спрашивать,так все и будет с каждым годом команда скатываться все ниже и ниже! Удивляюсь,почему главный спонсор команды до сих пор не может или не хочет навести порядок,чтобы не только основной состав,но и остальные резервные команды были на уровне? С таким финансированием должны сверхурочно работать!

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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > nemolod 10 июля 2016, 17:35

      А вот я не удивляюсь. Ему вообще на ум не приходят мысли, которыми вы задаетесь. Почему они ему на ум не приходят? Потому что не на что.

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      Вомбат > 10 июля 2016, 17:41

      Никакого реального креативщика Зениту не найдут. Во-первых, некому. Селекционная группа в Зените существует лишь формально, там нет профессионалов, только приблатненные людишки с высокой зарплатой. Во-вторых, топ-игрок в Зенит сейчас уже не поедет, ведь эта команда даже не играет в ЛЧ, и ехать в Зенит означает терять место в своей сборной. В-третьих, руководство явно настроено экономить деньги и швыряться десятками миллионами ради среднего игрока не будет. Так что либо Аршавин, либо Широков, либо никого.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 июля 2016, 09:03

      А в Ростове Могилевец хорошо играл....

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 10 июля 2016, 14:33

      Периодически... И играл периодически, и хорошо играл тоже периодически... Очень часто передерживал мяч, потом сидел на лавке, выходя на замену.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 июля 2016, 07:41

      В 2011 в группе ЛЧ вас обыграли, была игра. Правда был Данни и группа опытных полузащитников. Возьми Аршавина, хотя бы на полгода. Он в хорошей форме и креативнее его, в нашем футболе никого ещё не было.

      -2
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      Рейтинг: +762

      sprint5 10 июля 2016, 06:08

      время поджимает

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 10 июля 2016, 04:57

      Опять проиграли((

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