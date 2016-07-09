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    Хавбек «Сибири»: «Нам такой досуг, как в Монте-Карло, и не снился»

    Полузащитник «Сибири» Александр Макаренко прокомментировал скандал с вечеринкой Александра Кокорина и Павла Мамаева в ночном клубе в Монте-Карло.

    «Нам такой досуг, как в Монте-Карло, не снился, поэтому тяжело поставить себя на это место. Если бы у меня были такие возможности, то по-другому бы свой досуг проводил. И самое неприятное, что это накладывает отпечаток на все футбольное общество. И потом начинают всех людей, которые в стране причастны к футболу, считать дармоедами, бездельниками после такого. Неприятно было», – приводит слова Макаренко «НГС.Новости».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.07.2016 20:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 10 июля 2016, 07:20

      Зависть - плохое чувство. Просто лучше работать надо, а не из-за угла попукивать.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 июля 2016, 06:55

      Вы крутые сибирские парни и должны пить денатурат, не портите свой имидж.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 июля 2016, 02:13

      Интересно, а какие зарплаты в ФНЛ? Опубликовали бы для сравнения

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > арейская 10 июля 2016, 21:49

      около 300 000 рублей в месяц+ бонусы и премиальные, совсем крутые по 600000 рублей в месяц получают( дочь в банке работала где игроки деньги получали).

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская > афоня72 11 июля 2016, 02:41

      Да, как небо и земля....

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