Кокорин: «А чего унывать? Жизнь продолжается»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал первую тренировку вместе с «Зенитом-2».

– Отличный день, хорошая погода, хорошая тренировка – вся работа с мячом, так что все супер, – сказал Кокорин.

– Как молодой коллектив принял опытного партнера?

– Приняли прекрасно. Многих ребят я уже знаю, главного тренера знаю, так что с этим проблем нет.

– Как оцените свою физическую готовность?

– Нормально. Когда я приехал в главную команду, мне сказали, что три-четыре дня я буду индивидуально заниматься с ребятами, которые вернулись из своих национальных сборных. Поэтому я фактически продолжил здесь эту работу – с основной командой я так и так не работал. Так что особо не потеряю.

– Вы почти час после окончания основного занятия наматывали круги вокруг поля...

– Да, это такая неприятная работа, но без нее никуда. И это пожелание от тренерского штаба основной команды, ведь моя программа тренировок здесь согласована с ним.

– С Радимовым уже пообщались?

– Да, разговаривали до тренировки, сейчас еще будем говорить.

– В понедельник «Зенит-2» играет с «Соколом». Готовы помочь команде?

– Не знаю! Как тренер скажет, так и будет.

– Вы представляете, насколько может затянуться ваша ссылка в «Зенит-2»?

– Опять-таки не могу ничего сказать. Не в курсе того, что решит руководство клуба. Мое дело тренироваться.

– Но вы не унываете, я смотрю!

– (Улыбается.) Да, а чего унывать? Жизнь продолжается, надо держать себя в форме. Так что все нормально!