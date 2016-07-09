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Кокорин: «А чего унывать? Жизнь продолжается»

9 июля 2016, 20:52
30

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал первую тренировку вместе с «Зенитом-2».

– Отличный день, хорошая погода, хорошая тренировка – вся работа с мячом, так что все супер, – сказал Кокорин.

– Как молодой коллектив принял опытного партнера?

– Приняли прекрасно. Многих ребят я уже знаю, главного тренера знаю, так что с этим проблем нет.

– Как оцените свою физическую готовность?

– Нормально. Когда я приехал в главную команду, мне сказали, что три-четыре дня я буду индивидуально заниматься с ребятами, которые вернулись из своих национальных сборных. Поэтому я фактически продолжил здесь эту работу – с основной командой я так и так не работал. Так что особо не потеряю.

– Вы почти час после окончания основного занятия наматывали круги вокруг поля...

– Да, это такая неприятная работа, но без нее никуда. И это пожелание от тренерского штаба основной команды, ведь моя программа тренировок здесь согласована с ним.

– С Радимовым уже пообщались?

– Да, разговаривали до тренировки, сейчас еще будем говорить.

– В понедельник «Зенит-2» играет с «Соколом». Готовы помочь команде?

– Не знаю! Как тренер скажет, так и будет.

– Вы представляете, насколько может затянуться ваша ссылка в «Зенит-2»?

– Опять-таки не могу ничего сказать. Не в курсе того, что решит руководство клуба. Мое дело тренироваться.

– Но вы не унываете, я смотрю!

– (Улыбается.) Да, а чего унывать? Жизнь продолжается, надо держать себя в форме. Так что все нормально!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Зенит Зенит-2 Кокорин Александр
Комментарии (30)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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трениришко
1468087810
Говно не унывает и не тонет
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Serjoga
1468088148
А чего унывать? Миллионы "капают"! Это же контракт, а не зарплата!
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shurik45
1468089496
Как же нужно так завидовать человеку ,чтобы его потом так ненавидеть ? Обосрать человека ни чего не стоит , а вот просто порадоваться за него в нашем обществе наверное не принято . Посмотрите в зеркало с начало ,а потом уже кого то осуждайте.
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нейтралитет2
1468089598
Зачем грустить??? Он теперь себе тачку модную купит. Позор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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cska-62
1468092901
В памяти всплыла реклама МММ далёких уже девяностых годов: "Мы тут сидим, а денежки идут!" P.S. От указанной рекламы было не скрыться, она шла по всем каналам ТВ. Не исключаю, что ребёнком Кокорин на ней и рос.
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Rzn_za_cska
1468099668
Иди продолжай в сериале сниматься
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Polilux
1468101269
Тварь да и только !
Ответить
Ден 781
1468108238
Не унывайте пасаны, работа есть, бабки есть !
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бочаров
1468118068
да насрать на его пусть в дубле играет
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triton004
1468120220
Трудовая книжка Кокорина:Динамо,Зенит,Зенит 2,Макдональдс.
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