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  • Лебедев: «Во времена Сталина собирали бы подписи о расстреле сборной России»

Лебедев: «Во времена Сталина собирали бы подписи о расстреле сборной России»

9 июля 2016, 16:22
7

Заместитель председателя Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что скептически относится к петиции о роспуске сборной России, которая собрала уже 700 тысяч подписей. По его мнению, не стоит сейчас идти на столь крайние меры.

«Петиция о роспуске сборной России – это полный бред. Не понимаю смысла сбора подписей под этим обращением. Мы только удовлетворим сиюминутные желания определенной группы российских болельщиков. Допустим, что РФС услышал мнения людей и разогнал всю сборную России по футболу, дальше что? Соберем новую сборную из дворовых мальчиков, которые предлагают сыграть национальной команде? На уровне двора может сыграть любой мужчина в нашей стране, а профессиональный спорт – это профессиональный спорт.

Я согласен с тем, что последние два-три года сборная России играет очень плохо, и болельщики хотят лучшего результата. Еще и кадры с отдыха Павла Мамаева и Александра Кокорина подлили масла в огонь, но забудьте вы уже эти истории с ресторанами! Зачем сейчас клеймить наших футболистов позором? Мне кажется, что если бы мы жили во времена Иосифа Сталина, то сейчас бы собирали петицию с требованием расстрелять игроков.

Да, вопрос о каких-то изменениях в российском футболе заслуживает обсуждения, но уничтожить и сломать – это легче всего. Думаю, что сразу после сентябрьской конференции РФС вплотную займется вопросом и постарается принять меры, чтобы в сборной произошли определенные перемены», – сказал Лебедев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия
Комментарии (7)
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deinego77@yandex.ru
1468071811
Про Сталина в точку!!!
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Betonshik
1468072791
При Сталине петиции бы не понадобилось)прям в раздевалке бы растреляли
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kykyi
1468073570
Во времена Сталина, только Сталин решал, какую и кто петицию запустит и подпишет. Во времена этого "усатого", расстреляли бы тех, кто решил, что он сам может запустить и подписать какую то петицию. Так, что хрень говорит г. Лебедев, неуч наверное.
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Garrincha58
1468074289
надо бы разогнать таких как этот автор статьи и Сталин бы точно так и сделал при нем бы такие говоруны помалкивали в тряпочку
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Muhametshin
1468076060
Покажите дворовым мальчикам как правильно играть в футбол поработать над физикой , и патриотическую беседу провести, и будет как минимум не хуже чем есть, без зажравшихся миллионеров.
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kimi2005
1468080007
И петиции бы не было бы -хлопнули бы вместе с вами!
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гость shuh
1468080316
Оставте в покое Сталина. Не пойму причем здесь Сталин.Человек умер земля ему пухом. А футбол всего лишь игра. И к сожелению это игра бизнесменов. Все решают деньги как не крути. Это уже давно не игра а просто бизнес.
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