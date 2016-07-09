Лебедев: «Во времена Сталина собирали бы подписи о расстреле сборной России»

Заместитель председателя Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что скептически относится к петиции о роспуске сборной России, которая собрала уже 700 тысяч подписей. По его мнению, не стоит сейчас идти на столь крайние меры.

«Петиция о роспуске сборной России – это полный бред. Не понимаю смысла сбора подписей под этим обращением. Мы только удовлетворим сиюминутные желания определенной группы российских болельщиков. Допустим, что РФС услышал мнения людей и разогнал всю сборную России по футболу, дальше что? Соберем новую сборную из дворовых мальчиков, которые предлагают сыграть национальной команде? На уровне двора может сыграть любой мужчина в нашей стране, а профессиональный спорт – это профессиональный спорт.

Я согласен с тем, что последние два-три года сборная России играет очень плохо, и болельщики хотят лучшего результата. Еще и кадры с отдыха Павла Мамаева и Александра Кокорина подлили масла в огонь, но забудьте вы уже эти истории с ресторанами! Зачем сейчас клеймить наших футболистов позором? Мне кажется, что если бы мы жили во времена Иосифа Сталина, то сейчас бы собирали петицию с требованием расстрелять игроков.

Да, вопрос о каких-то изменениях в российском футболе заслуживает обсуждения, но уничтожить и сломать – это легче всего. Думаю, что сразу после сентябрьской конференции РФС вплотную займется вопросом и постарается принять меры, чтобы в сборной произошли определенные перемены», – сказал Лебедев.