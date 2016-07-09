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    Роналду: «Никто не обыгрывал Португалию на Евро, надеюсь, Франция тоже не сможет этого сделать»

    Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказал свои ожидания от предстоящего финала чемпионата Европы-2016. Напомним, поединок, в котором подопечные Фернанду Сантуша встретятся с хозяевами турнира Францией, состоится завтра 10 июля и начнется в 22:00 мск.

    «Считаю, что сборная Франции является фаворитом. Они играют перед своими болельщиками, что является неоспоримым преимуществом. Вся страна будет болеть и переживать за них. Но финал такая игра, где может произойти все, что угодно. Мы подготовились и нас будет не так легко победить. Никому еще не удавалось обыграть сборную Португалии на этом Евро, надеюсь, французам также это окажется не под силу.

    Выигрыш трофея станет огромным достижением для меня. Я всегда об этом мечтал. Ощущения непередаваемые, присутствует чувство радости. Мне хотелось снова сыграть в финале, и теперь я смогу во второй раз принять участие в решающем матче за Португалию», – сказал Роналду.

    Источник: УЕФА

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    09.07.2016 14:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6

      C_R_777 10 июля 2016, 07:59

      Последний бой, он трудный самый...надеюсь португезам наконец-то повезёт, и они возьмут трофей, заслужили

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 июля 2016, 18:30

      У португальцев традиционно самая непредсказуемая сборная. Играет неровно, часто невыразительно. Тем не менее на ЕВРО-2012 только португальцы в полуфинале могли остановить испанцев, проиграв им по пенальти. Тот матч они провели на редкость организованно, безо всякого выпендрёжа... И не нужно забывать, что после них испанцы в финале просто "порвали в клочья" итальянцев, обыграв их 4:0.
      Если не будет в финале откровенного судейского произвола в пользу сборной Франции, как это имело место быть в матче с немцами, то не считаю какую-либо из сборных фаворитом. Предполагаю, что португальцы будут стараться играть в начале матча "вторым номером", и больше на контратаках... Но так будет только при равном счёте... И в случае, если португальцам удастся забить гол... Будут проигрывать, то начнут давить французов... Да и кроме Роналду и Нани у них появился очень талантливый восемнадцатилетний паренёк Ренату Санчеш... По таланту - второй Эйсебио, хотя и играет на несколько другой позиции... Уверен, что с годами его тоже будут называть "чёрной пантерой" и "чёрной жемчужиной"... Впрочем, селекционеры "Баварии" это поняли задолго до меня... Я же видел его только в матчах "Бенфики" с "Зенитом"...

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      Рейтинг: +146

      serega99 9 июля 2016, 17:16

      Кто-то забыл, что Францию тоже никто не обыгрывал на этом ЕВРО. А вот Португалия уже не обыгрывала Францию более 40 лет))

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      Рейтинг: +31

      Тимошенко 9 июля 2016, 15:31

      Удачи Франции!

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 9 июля 2016, 14:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А вы пидорасы только и смогли Уэльс обыграть.

      -7
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      Рейтинг: +90

      greck > Тraumtanzеr 9 июля 2016, 15:11

      Зато они прошли Хорватов- скрытых фаворитов евро и Поляков, у которых немцы к слову не смогли выиграть в группе и были очень близки к поражению...

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > greck 10 июля 2016, 17:20

      Отскочили, а не прошли.

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