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    «Зенит» и «Наполи» согласовали переход Витселя

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель в ближайшее время станет игроком «Наполи».

    Как информирует источник, неаполитанцы согласовали с сине-бело-голубыми трансфер 27-летнего бельгийца. «Адзурри» заплатят за игрока 20 миллионов евро, не считая различных бонусов. Соглашение будет подписано сроком на четыре года. Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку также проявляют «Эвертон» и «Челси».

    В прошедшем розыгрыше РФПЛ Витсель записал с свой актив три забитых мяча и одну голевую передачу в 29 поединках.

    Источник: Football Italia

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    09.07.2016 14:19
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 10 июля 2016, 02:37

      В два раза дешевле, чем купили?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 9 июля 2016, 23:07

      Да он уже и в Челси перешел и Эвертон.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      udavMike 9 июля 2016, 18:22

      да уж

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -6

      Врач Зенита 9 июля 2016, 16:43

      Динамо ждет Зеню))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      dmitri80 9 июля 2016, 16:38

      Эра безбашенного бабла завершается

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 9 июля 2016, 16:30

      Разбегается зенит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 9 июля 2016, 15:34

      Зенит перезагрузка

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57

      Kos77 > Дмитрий Александрович 9 июля 2016, 15:36

      Зенька пердив

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Kos77 9 июля 2016, 15:28

      Отмучился))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 9 июля 2016, 15:16

      Как Анжи, распускают ухахаххаха

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 9 июля 2016, 15:14

      Новость ниже

      Куман: «Переход Витселя в «Эвертон»? Это возможно»

      Когда нормальные посты о трансферах появятся,а?!)

      0
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