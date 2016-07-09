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    Черышев: «Хотим собрать в «Мордовии» классную команду и выйти в РФПЛ»

    Новый главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев рассказал о целях саранской команды в предстоящем сезоне.

    – Какова задача на сезон?

    – Наша задача – собрать классную команду, чтобы болельщик пошел на футбол, чтобы было интересно смотреть. Второе – хотелось бы вернуться в Премьер-лигу, чтобы команды РФПЛ приезжали в Саранск не только на кубковые игры.

    – Кого вы считаете главным соперником?

    – «Динамо» неплохо усилилось. Дальше идет «Кубань», пригласившая опытного тренера и классных игроков. Это самые серьезные соперники. Не стоит забывать о «Волгаре», «Тосно»

    Источник: YouTube

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    09.07.2016 10:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 9 июля 2016, 14:20

      Верните для начало обратно Коченкова .

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 9 июля 2016, 13:44

      Лучше бы Дима на родине подсуетился. А то безнадега полнейшая... хлеще, чем в сборной.

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