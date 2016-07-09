Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Арсенал» нацелился на Суботича

    Защитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич попал в сферу интересов «Арсенала». Сообщается, что лондонский клуб намерен приобрести 27-летнего игрока в летнее трансферное окно и уже приступил к переговорам с представителями серба.

    Ранее свой интерес к футболисту проявили «Сток Сити» и «Сандерленд».

    В прошедшем сезоне чемпионата Германии Суботич провел лишь 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Его рыночная стоимость составляет 11 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.07.2016 09:07
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 9 июля 2016, 21:50

      Хороший вариант для всех трех сторон. Хороший игрок, да не заиграл у Тухеля, но его класс неоспорим, если его видит в своей команде Венгер, то пусть берет и воскрешает карьеру этого классного защитника

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 9 июля 2016, 09:58

      Супер игрок

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11