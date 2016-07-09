«Арсенал» нацелился на Суботича

Хороший вариант для всех трех сторон. Хороший игрок, да не заиграл у Тухеля, но его класс неоспорим, если его видит в своей команде Венгер, то пусть берет и воскрешает карьеру этого классного защитника
Защитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич попал в сферу интересов «Арсенала». Сообщается, что лондонский клуб намерен приобрести 27-летнего игрока в летнее трансферное окно и уже приступил к переговорам с представителями серба.
Ранее свой интерес к футболисту проявили «Сток Сити» и «Сандерленд».
В прошедшем сезоне чемпионата Германии Суботич провел лишь 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Его рыночная стоимость составляет 11 миллионов евро.