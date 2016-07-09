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    Долгов: «Три поражения «Зенита» в четырех матчах? Победы будут»

    Нападающий «Зенита» Павел Долгов рассказал о подготовке петербургской команды к предстоящему сезону под руководством Мирчи Луческу.

    — После игры со «Сьоном» Луческу сказал, что готов рисковать результатом, чтобы вы в том числе показали себя. Это бодрит?

    — Конечно, еще как. Играть в такой команде и с такими футболистами — это сам по себе большой опыт. Тренер постоянно говорит нам, чтобы мы старались работать, доказывать. Что ему неважно, что написано в паспорте, — главное, что происходит на поле, то, как мы играем.

    — Результатом при этом рискнули по полной — три поражения в четырех матчах.

    — Ну, это все-таки сборы, а не сезон. Понятно, что все хотят выигрывать, а мы — первые. Победы будут. Сейчас вернулись сборники, все будет нормально. Будем забивать, будем выигрывать.

    — Вы понимаете, что от вас сейчас требуется?

    — Главное — забивать, это во-первых. Во-вторых, если я стою спиной к воротам, то отыграться и нырять в зоны, искать пространство. И делать все очень активно, с прессингом. Плюс — не зацикливаться на одном фланге, а быстро переводить, вообще быстрее думать. Упражнения все идут на маленьких пространствах, чтобы мы принимали решение мгновенно, чтобы постоянно включали голову, а не просто бегали ногами.

    — И еще одна цитата — молодые игроки боятся брать ответственность на себя.

    — В игре со «Сьоном» брать на себя ответственность, думаю, все-таки было тяжеловато — мы быстро остались вдесятером, и было очень тяжело. Мне приходилось садиться в центральную зону, чтобы отбирать мячи. Хотя в контратаки все равно вылетали.

    — Луческу может напихать?

    — Он много подсказывает, да, но со стороны это может выглядеть именно так. Просто так разговаривает, что иногда уже кажется — ну как, ну уж не настолько же я все плохо сделал? Но это на самом деле помогает. Он говорит, чтобы никто не обижался, что все это ради дела, для того, чтобы мы не ошибались и действовали лучше.

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.07.2016 08:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 9 июля 2016, 12:29

      В РПЛ попрёт!!!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      geragera 9 июля 2016, 12:24

      луческу скоро сам будет играть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 9 июля 2016, 10:53

      С таким составом не будет....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 июля 2016, 10:04

      Мне пофигу Зенит,но чует моё сердце-это пипец.Газпром 3клуба не потЯнет."Денег нет.Ну вы держитесь там"

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 3a zenit 9 июля 2016, 13:46

      Это к которым Патриарх ездил а Антарктику?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 9 июля 2016, 09:11

      Кто это?

      -2
      Ответить
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