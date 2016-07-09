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    Роналду: «Всегда мечтал выиграть турнир в составе сборной»

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выразил уверенность, что его команде по силам одержать победу над Францией в финальном матче чемпионата Европы.

    «Всегда мечтал выиграть турнир в составе сборной, поэтому эта встреча будет очень важной для меня. Мне удалось завоевать все индивидуальные и коллективные награды в клубном футболе. Теперь я надеюсь достичь успеха с Португалией.

    Я верю в победу. В нее верят и мои партнеры по команде, а также вся страна. Думаю, сборная Португалии наконец завоюет трофей», – сказал Роналду.

    Напомним, что поединок между сборными Португалии и Франции пройдет 10 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: A Bola

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    09.07.2016 08:14
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3414

      AZ 9 июля 2016, 19:32

      мечты остануться мечтами...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      Muhametshin 9 июля 2016, 14:16

      По игре выиграют португальцы а победу отдадут Франции , ну как в прошлом матче судья немцев как мог сдерживал, так и здесь будет, а вспомните матч с исландцами второй тайм вчистую обыграли Францию.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 июля 2016, 13:40

      Конечно хотелось бы чтобы португезы взяли трофей, но скорее всего возьмут заряженные лягушатники, которых в финале будет тащить ещё один упырь со свистком...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      murakami777 9 июля 2016, 10:15

      мечтать не вредно...Viva France!

      0
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      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > murakami777 9 июля 2016, 10:23

      Vive la France!*

      -2
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 9 июля 2016, 10:11

      Франция уничтожит сборную симулянтов во главе с жанной дарк

      -2
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      ...
      Рейтинг: +140

      VReDNiY > Kosmotoga 9 июля 2016, 12:35

      Если Португалия симулянты.......То кто интересно эти Лягушатники?

      2
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      ...
      Рейтинг: +3414

      AZ > VReDNiY 9 июля 2016, 19:32

      они друг друга достойны... дерьмовый финал грядет

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 9 июля 2016, 10:09

      Да есть процентов 25 что Португальцам повезёт.

      0
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 9 июля 2016, 10:07

      Португалия - темная лошадка этого Евро, мб не просто так до финала не показывали должного уровня.. Ща как стрельнут..

      Все равно, думаю - Франция!!!

      0
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      Рейтинг: +84

      Wiskey > Rivaldo88 9 июля 2016, 10:48

      Кстати возможно и так, вспомните как те же русские голландцов надрали....рандом

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 9 июля 2016, 09:30

      Французы конечно фавориты, но это футбол - финал, посмотрим.

      6
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      Рейтинг: +82

      KELT88 9 июля 2016, 09:23

      Рунальду - ехай,на.уй)))

      -3
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 > KELT88 9 июля 2016, 10:07

      Навсегдааа!!!!

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 9 июля 2016, 09:13

      Играете вы плохо. Так что, мечтай!

      -2
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