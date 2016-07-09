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    Жириновский будет болеть за Португалию в финале Евро-2016

    Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский признался, что в финале чемпионата Европы он будет поддерживать сборную Португалии.

    «Смотрел матч Франции и Германии. Я ненавижу обе нации. Одних — за Наполеона, других — за Гитлера. Они сожгли нашу страну.

    Мы Германию не бомбили, Париж не жгли. А они все вывезли и ограбили. Португалия — более безобидная. Единственная европейская страна, которая не приходила к нам с войной. В матче с французами буду болеть за Португалию», – сказал Жириновский.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2016 06:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 9 июля 2016, 12:20

      Во истину футбол вне политики!!!!!!!!!!!! В.Ф. Жириновский.))))))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 июля 2016, 07:47

      Немцев за Гитлера, французов за Наполеона, монгол за Чингизхана, евреев за Христа, и т.д. Старый упоротый нацист, в приличном обществе уже сидел бы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 9 июля 2016, 11:59

      В приличном обществе,он бы нк мявкал.Себе дороже

      1
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 9 июля 2016, 18:06

      В так называемом "приличном обществе" сегодня сажают за правдивые исторические исследования... Мы уже об этом говорили...
      Ну а Жирик просто в своём репертуаре! Выдаёт периодически скандальные интервью... Самопиаром занимается, ибо на Старой площади на его пиар денег уже не выделяют... Он ведь уже и с Чиччолиной обнимался и этим пиарился, и голышом в душе снимался и выкладывал фото... Возраст уже не тот, а так бы ради пиара и в порно бы снялся... С пенсионеркой Чиччолиной... И судьбы у них похожи... Анна Илона Шталлер более 30 лет была сотрудницей венгерской разведки, ну а вервольфович... (спросите у него?). :-)))))

      1
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      Рейтинг: +57

      hyperonanist 9 июля 2016, 07:42

      Но это всё перхоть.За кого на чемпионате в Грозном, в 95 году он болел. Вот уж знатное мероприятие закатили. До сих пор всю страну презираю.

      -1
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      Рейтинг: +43

      A7XKOLYAN93 9 июля 2016, 06:57

      Биологический подход, тоесть если ты не такой, Наполеон, или Хитлер значит болеть не нужно! Логика зашкаливает. Жаль лечить бесполезно, уже поздно, но всё-таки годный Володя юморист. За Португалию, детка!

      2
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      Рейтинг: +57

      hyperonanist > A7XKOLYAN93 9 июля 2016, 07:38

      Вот это ты дебил! Как можно было не понять?

      -3
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      Рейтинг: +43

      A7XKOLYAN93 9 июля 2016, 06:50

      Л - Логика

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