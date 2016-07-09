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    Коулмэн: «ЧМ-2018 станет для меня последним турниром в сборной Уэльса»

    Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн заявил, что покинет команду после чемпионата мира 2018 года.

    «У меня хороший контракт со сборной, и я жду начала следующей кампании. Уверен, что эта кампания станет меня последней независимо от того, квалифицируемся мы на чемпионат мира или нет.

    К тому времени я буду возглавлять сборную на протяжении уже шести или семи лет. Думаю, это будет моя последняя попытка, так что я постараюсь изо всех сил. Я хочу пройти через это», – сказал Коулмэн.

    Сообщается, что причиной ухода специалиста из сборной является его желание поработать в клубе, выступающем в Лиге чемпионов.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    09.07.2016 00:49
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