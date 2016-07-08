Риццоли: «Я был в хорошей позиции во время эпизода с рукой Швайнштайгера»

Арбитр Никола Риццоли, который обслуживал полуфинальный матч Евро-2016 между сборными Германии и Франции (0:2), поделился впечатлениями от этой встречи.

«Я очень горжусь тем, что мне доверили такую игру. На мои плечи легла большая ответственность, поскольку это был самый важный матч Евро. В нем участвовали две уважаемые команды с большими традициями.

Меня не расстраивает, что я не буду судить финал. Германия – Франция – лучший матч», – сказал Риццоли.

Также судья прокомментировал эпизод с пенальти, назначенным в ворота Германии за игру рукой со стороны Бастиана Швайнштайгера.

«Это был сложный и неожиданный случай. Думаю, 99 процентов людей не заметили бы его, но я, к счастью, был в хорошей позиции и принял решение», – сказал Риццоли.