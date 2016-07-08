Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Лацио» отказался от приобретения Пато

    «Лацио» отказался от приобретения форварда «Коринтианса» Пато. Это связано с тем, что видеть 26-летнего игрока в римском клубе хотел Марсело Бьелса, который должен был возглавить «бьянкочелести». Однако, аргентинский специалист в последний момент передумал, поэтому руководство «орлят» теперь не видит целесообразности в трансфере бразильца.

    Как сообщалось ранее, Пато уже договорился с «Лацио» об условиях личного контракта. Вторую половину минувшего сезона нападающий провел в аренде в «Челси», сыграв всего два матча и забив один гол.

    Источник: Gianlucadimarzio

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2016 18:47
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 8 июля 2016, 22:44

      И правильно сделал лацио

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11