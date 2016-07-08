Симонян: «РФС не приглашал Хиддинка и Пеллегрини в сборную России»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал появившуюся в прессе информацию, что сборную России могут возглавить либо экс-наставник «Челси» Гус Хиддинк, либо бывший главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини. По его словам, никто к специалистам с подобным предложением не обращался.

«Все это появилось в прессе. Хиддинк, которого никто не предлагал, Пеллегрини тоже – все это вымысел журналистов. Не было такой кандидатуры. Сам Пеллегрини появился в прессе и заявил, что согласится возглавить сборную при условии, если он будет приезжать только на топовые матчи. На это я ответил: ему никто и не предлагал, пусть сидит дома», – подчеркнул Симонян.