Угадай победителя Евро-2016 и выиграй iPod!

В честь финала чемпионата Европы по футболу 2016 «Бомбардир» проводит специальный конкурс прогнозов – Фантазиста. Не пропустите главное событие июля!

Вы можете предугадать, на какой минуте случится первый гол, будет ли удаление и даже какая будет погода во время финала? Тогда главный приз плеер iPod Nano практически уже ваш!

Участвовать в этом конкурсе может любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира». Начать можно прямо сейчас! Прием ваших ответов завершится за час до финала Евро-2016 в это воскресенье, 10 июля, в 21:00 мск.

Имена победителей будут известны на следующий день, 11 июля, в 12:00 мск.

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Как будут рассчитываться очки? Задача участника — спрогнозировать как можно больше событий, которые случатся во время игры. Чем менее вероятен исход события, тем больше очков можно заработать. При подведении итогов мы будем использовать официальную статистику матча УЕФА и всей редакцией будем пристально следить за событиями финального матча Евро-2016.

Что будет, если несколько участников наберут одинаковое количество очков? Победит тот, у кого будет больше правильных ответов. Если они совпадут и в этом показателе, то выше будет тот, кто отправил свои ответы раньше.

Можно ли будет оспорить результаты? В случае вопиющей ошибки мы, конечно, сделаем перерасчет.

Могу ли я ответить не на все вопросы? Нет. Иначе анкета просто не отправится.

А теперь о призах! Трое лучших участников Фантазисты выиграют:

1 место – MP3 плеер Apple iPod Nano;

2 место – футболка победителя Евро-2016;

3 место – футболка команды, занявшей второе место на Евро-2016.

Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

А 50 лучших игроков получат по 200 бонусных бустеров каждый. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба. А попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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Фантазиста – это новый экспериментальный формат конкурса прогнозов на «Бомбардире». Поэтому мы будем очень рады получить ваши отзывы и предложения. Сделать это можно в чате на странице конкурса. Спасибо и удачи!

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