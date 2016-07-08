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Угадай победителя Евро-2016 и выиграй iPod!

8 июля 2016, 15:19
46

В честь финала чемпионата Европы по футболу 2016 «Бомбардир» проводит специальный конкурс прогнозов – Фантазиста. Не пропустите главное событие июля!

Вы можете предугадать, на какой минуте случится первый гол, будет ли удаление и даже какая будет погода во время финала? Тогда главный приз плеер iPod Nano практически уже ваш!

Участвовать в этом конкурсе может любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира». Начать можно прямо сейчас! Прием ваших ответов завершится за час до финала Евро-2016 в это воскресенье, 10 июля, в 21:00 мск.

Имена победителей будут известны на следующий день, 11 июля, в 12:00 мск.

ИГРАТЬ

Как будут рассчитываться очки? Задача участника — спрогнозировать как можно больше событий, которые случатся во время игры. Чем менее вероятен исход события, тем больше очков можно заработать. При подведении итогов мы будем использовать официальную статистику матча УЕФА и всей редакцией будем пристально следить за событиями финального матча Евро-2016.

Что будет, если несколько участников наберут одинаковое количество очков? Победит тот, у кого будет больше правильных ответов. Если они совпадут и в этом показателе, то выше будет тот, кто отправил свои ответы раньше.

Можно ли будет оспорить результаты? В случае вопиющей ошибки мы, конечно, сделаем перерасчет.

Могу ли я ответить не на все вопросы? Нет. Иначе анкета просто не отправится.

А теперь о призах! Трое лучших участников Фантазисты выиграют:

1 местоMP3 плеер Apple iPod Nano;

2 место – футболка победителя Евро-2016;

3 место – футболка команды, занявшей второе место на Евро-2016.

Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

А 50 лучших игроков получат по 200 бонусных бустеров каждый. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба. А попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

Фантазиста – это новый экспериментальный формат конкурса прогнозов на «Бомбардире». Поэтому мы будем очень рады получить ваши отзывы и предложения. Сделать это можно в чате на странице конкурса. Спасибо и удачи!

ИГРАТЬ

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Работа сайта
Комментарии (46)
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Kosmotoga
1467998614
короче в призах две футболки а айпад "выиграет" бот. Поехали.
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Muhametshin
1468001221
А если наша сборная выиграет в финале?
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KARAT777
1468007167
Про Россию неудачная шутка, лучше бы написали сыграют в финале евро 2016 Кокорин и Мамаев в бутылочку ?!
Ответить
тигрик
1468023386
Я выиграю!Так что можете не участвовать ребятки! Интересно прокатит?;))
Ответить
сысой
1468041053
Дураку ясно что Французы победят,не стоит и копья ломать.
Ответить
Legioner-05
1468041470
Думаю будет обычный матч,без особого накала,французы намного сильнее
Ответить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1468062183
Прикольный конкурс, спасибо!
Сейчас некогда, опаздываю, потому коротко. Мельком глянул: вопрос №15 требует уточнения, как мне кажется, т.к. фанат может выбежать и в перерыве, и после свистка. Если же речь только о времени матча, то это опять же нужно указывать.
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DIDI 23
1468074354
Победителю к пиву стружку из осьминога Пауля?
Ответить
Kulimen
1468168534
Я лично планирую, что Россия будет в финале играть, а я получу дохрена очков.
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Дон Посей
1468185496
Клоуны, светлые и тёмные, друзья и антиподы, братья по разуму! Болейте ща за детей своих, а не за продажный Еврохудбол. Ха! Завтра поутру возьмите дитятей своих за лапки, купите вместе мяч и идите на школьную площадку играть, гонять и визжать. как в детстве! а ещё и вместе с мамой. Пойло и курево верните взад продавцам. Поклонитесь старикам и подберите мусор за собой. Да не будем мы похожими на обоссаную, засранную, продажную еврожопу. Играем свой футбол, семейный, чисто русский. Честный и справедливый, без купленных судей. Вставай, страна !!! родители, подьём!!! С ув.
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