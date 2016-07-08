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  • Слуцкий: «Мамаев получил рассечение брови в бытовой ситуации, никакой драки не было»

Слуцкий: «Мамаев получил рассечение брови в бытовой ситуации, никакой драки не было»

8 июля 2016, 14:22
15

Главный тренер ЦСКА и экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий рассказал, откуда на самом деле у хавбека Павла Мамаева появилось рассечение брови на следующий день после матча второго тура группового этапа Евро-2016 против Словакии (1:2).

– Писали: Павел Мамаев оскорбил вас после матча со Словакией, на следующий день ему зарядил за это Роман Широков.

– Такого не было.

– Откуда тогда у Мамаева появились швы на брови?

– Давайте придерживаться классической версии – в тренажерном зале. Я могу разочаровать любителей жареного – избиений не было.

– Тогда расскажу то, что я знаю: на самом деле дрались Широков и Глушаков, Мамаев пошел их разнимать и по касательной получил по лицу.

– Чуть-чуть не так. Это не драка. Это бытовое повреждение, не связанное с проявлением недовольства, бунта или межличностного конфликта. Тупо бытовая неурядица.

Источник: Sports.ru
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Краснодар Мамаев Павел Слуцкий Леонид
Комментарии (15)
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Garrincha58
1467977538
Значит бытовуха все таки была
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сергей тимошенко
1467979103
вы гавно!
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andr2112
1467980220
Леонид Викторович, ну чего скрывать-то, ведь все знают что Вы на "новом стуле", а старый "исчез" после инцидента с Мамаевым. Отсюда и вывод: что было а чего не было!
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cska-62
1467980771
Все эти "тайны мадридского двора" и недомолвки вместе с очевидными фактами создают впечатление, что во Франции сборная только и занималась тем, что не соблюдала режим, расслаблялась пивом, а перед решающим матчем ещё и вместо сна дружно занималась самобичеванием в номере главного тренера...
Глава 6. Шизофрения, как и было сказано (М.А.Булгаков. "Мастер и Маргарита").
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iuda
1467981733
Никакой драки не было - была бытовая поноживщина
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ufos73
1467982873
Хваленая атмосфера сборной... Кто там еще с кем дерется? Конефей и Игнаш? Дзюба и Коко с Березами?
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yorgenbarenz
1467983118
Удивительная история.Такое может произойти только в притоне.
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FanatSerj
1467986315
Да уж в ГазМясе и то коллектив дружнее, там хоть один всех пи... воспитывает )))
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triton004
1467987092
Мля,какая странная херь там происходила,они значит там до 9 утра орали то,что они ГАВНО,видать так орали что разбудили Мамая,после чего тот ТУПО бился о стену,крича им чтобы они ложились спать.Тупо.
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ALeX-161-rus
1467994721
Всё было банально просто... Пацаны орали что они говно, Кокорин решил это дело отметить, но случайно крышка от шампанского пизданула Мамаю в бровь..
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