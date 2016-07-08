Слуцкий: «Мамаев получил рассечение брови в бытовой ситуации, никакой драки не было»

Главный тренер ЦСКА и экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий рассказал, откуда на самом деле у хавбека Павла Мамаева появилось рассечение брови на следующий день после матча второго тура группового этапа Евро-2016 против Словакии (1:2).

– Писали: Павел Мамаев оскорбил вас после матча со Словакией, на следующий день ему зарядил за это Роман Широков.

– Такого не было.

– Откуда тогда у Мамаева появились швы на брови?

– Давайте придерживаться классической версии – в тренажерном зале. Я могу разочаровать любителей жареного – избиений не было.

– Тогда расскажу то, что я знаю: на самом деле дрались Широков и Глушаков, Мамаев пошел их разнимать и по касательной получил по лицу.

– Чуть-чуть не так. Это не драка. Это бытовое повреждение, не связанное с проявлением недовольства, бунта или межличностного конфликта. Тупо бытовая неурядица.