Азмун сыграл за «Ростов» в товарищеском матче

Иранский нападающий Сердар Азмун, несколько дней назад самовольно покинув «Рубин», принял участие в товарищеском матче против словацкого «Тренчина» в составе «Ростова».

«Рубин» уже обратился в Палату по разрешению споров РФС в связи с этой ситуацией. Разбирательство по делу назначено на 13 июля. Азмун может быть дисквалифицирован на срок более четырех месяцев.

Азмун не был внесен в официальный протокол матча «Ростов» – «Тренчин», однако попал в трансляцию игры на Youtube.

Ранее «Ростов» пытался зарегистрировать Азмуна в качестве своего игрока, однако РФПЛ не приняла эту заявку.