Германия – Франция. Все голы

Теперь Французы чемпионы? А, мы тут Слуцкера виним...
В полуфинальном матче Евро-2016 сборная Франции обыграла команду Германии со счетом 2:0. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
0:1 – Гризманн, 45+1;
0:2 – Гризманн, 72;
В полуфинальном матче Евро-2016 сборная Франции обыграла команду Германии со счетом 2:0. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
0:1 – Гризманн, 45+1;
0:2 – Гризманн, 72;
Теперь Французы чемпионы? А, мы тут Слуцкера виним...
Интересно скока петушарня забашляла макароннику?! И всей командой потом за***тывали?!
Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/FF
сегодняшний полуфинал прибавил болельщиков Португалии
Никогда за фашиков не болел.
Давайте в финале все дружно за Португалию!!! Накажем французов,отберем конфетку у ребенка!
П.С. Конкурс чинить собираются?
Мда
Кто-то может грезил, что хозяева продуют Германии? Войны в Европе захотел? Ха.
Ну да.. чего это мы?? надеялись на объективное судейство... наивные...
Эти конченные жабоеды постоянно нарушают правила, а операторы даже повторы не показывают. Демократия, сцуко...
Вонючий ФИФА!!! В открытую немцев засуживают.
Простите, УЕФА
объективно - 2 чистых гола. другое дело, что в более мелких ситуациях риццоли иногда подсуживал.
была бы сборная германия такая крутая, отыгралась бы, а не пропустила второй.
Комментарий удален.
Да, да. Я тебя завтра на поле поставлю и будешь ты играть не так, как хочешь, а только по свистку. Это самый худший и самый продажный чемпионат Европы, где под французов даже сетку жребия подобрали. Позор!!! Ни одного повтора после нарушений с участием жабоедов! Браво!!!
что ты несешь? в этой части сетки все самые сильные собрались. сетка была подобрана под бельгию и португалию
Запутался уже)
товарищ, а повторы мешали немцам забить? Ваши доводы выглядят как истерия и не более того. Забили чистые голы, не один, а два. Пенальти за игру рукой (мяч поменял траекторию и не важно, что это было сделано игроком команды, за которую у тебя пригорает) в штрафной площади, что соответствует правилам. А уж про повторы это уже от какой-то щенячей обиды. Проиграли и проиграли, какая разница? Не вижу ничего кроме слез и истерии вокруг этого пенальти - "ТАКОЕ В ПОЛУФИНАЛЕ ЧЕ НЕ СТАВЯТ"
Матч скучный.
мы одно и то же смотрим???