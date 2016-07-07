Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Германия – Франция. Все голы

    В полуфинальном матче Евро-2016 сборная Франции обыграла команду Германии со счетом 2:0. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

    0:1 – Гризманн, 45+1;

    0:2 – Гризманн, 72;

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2016 23:56
    Рекомендуем
    Комментарии33
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 8 июля 2016, 07:30

      Теперь Французы чемпионы? А, мы тут Слуцкера виним...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 8 июля 2016, 03:18

      Интересно скока петушарня забашляла макароннику?! И всей командой потом за***тывали?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      df436hf 8 июля 2016, 01:54

      Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/FF

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 8 июля 2016, 00:07

      сегодняшний полуфинал прибавил болельщиков Португалии

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > ljrljr0505 8 июля 2016, 07:19

      Никогда за фашиков не болел.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 8 июля 2016, 00:06

      Давайте в финале все дружно за Португалию!!! Накажем французов,отберем конфетку у ребенка!

      П.С. Конкурс чинить собираются?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > тигрик 8 июля 2016, 00:08

      какая португалия? это днище точно не лучше, по игре франция куда симпатичнее. смотреть на унылые навесы на роналду?)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +806

      тигрик > alexfor 8 июля 2016, 00:12

      поговорим в воскресенье, а пока тихо будь!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > тигрик 8 июля 2016, 06:47

      обязательно, ты только быстрее в себя приходи после игры

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +806

      тигрик > alexfor 11 июля 2016, 03:19

      Ну что,отошел после игры?Теперь у меня есть моральное право называть тебя балабол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 июля 2016, 00:06

      Мда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 7 июля 2016, 23:52

      Кто-то может грезил, что хозяева продуют Германии? Войны в Европе захотел? Ха.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Дон Посей 8 июля 2016, 00:01

      Ну да.. чего это мы?? надеялись на объективное судейство... наивные...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 7 июля 2016, 23:47

      Эти конченные жабоеды постоянно нарушают правила, а операторы даже повторы не показывают. Демократия, сцуко...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 7 июля 2016, 23:29

      Вонючий ФИФА!!! В открытую немцев засуживают.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Антибиотик 7 июля 2016, 23:31

      Простите, УЕФА

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > Антибиотик 7 июля 2016, 23:41

      объективно - 2 чистых гола. другое дело, что в более мелких ситуациях риццоли иногда подсуживал.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > 7 июля 2016, 23:42

      была бы сборная германия такая крутая, отыгралась бы, а не пропустила второй.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > 7 июля 2016, 23:43

      Комментарий удален.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > alexfor 7 июля 2016, 23:58

      Да, да. Я тебя завтра на поле поставлю и будешь ты играть не так, как хочешь, а только по свистку. Это самый худший и самый продажный чемпионат Европы, где под французов даже сетку жребия подобрали. Позор!!! Ни одного повтора после нарушений с участием жабоедов! Браво!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > Антибиотик 8 июля 2016, 00:04

      что ты несешь? в этой части сетки все самые сильные собрались. сетка была подобрана под бельгию и португалию

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +48

      Kostya83 > Антибиотик 8 июля 2016, 06:04

      Запутался уже)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +751

      justozavr > Антибиотик 8 июля 2016, 08:11

      товарищ, а повторы мешали немцам забить? Ваши доводы выглядят как истерия и не более того. Забили чистые голы, не один, а два. Пенальти за игру рукой (мяч поменял траекторию и не важно, что это было сделано игроком команды, за которую у тебя пригорает) в штрафной площади, что соответствует правилам. А уж про повторы это уже от какой-то щенячей обиды. Проиграли и проиграли, какая разница? Не вижу ничего кроме слез и истерии вокруг этого пенальти - "ТАКОЕ В ПОЛУФИНАЛЕ ЧЕ НЕ СТАВЯТ"

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 7 июля 2016, 23:25

      Матч скучный.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > stream15 7 июля 2016, 23:32

      мы одно и то же смотрим???

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11