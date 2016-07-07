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    Гиггз: «Евро для Уэльса закончен, но для валлийского футбола все только начинается»

    Бывший игрок сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал выступление валлийцев на Евро-2016. Напомним, Уэльс уступил в полуфинале сборной Португалии (0:2).

    «Об этой команде можно сказать только хорошее за все, чего они добились и что сделали на этом турнире. Евро для Уэльса закончен, но для валлийского футбола все только начинается.

    С Португалией Уэльс не сыграл хорошо, но нужно отдать должное и сопернику, который множество раз добирался до полуфинала и имеет в составе хороших игроков. Мы могли бы сыграть и лучше, но нужно похвалить Португалию», – сказал Гиггз.

    Источник: Mirror.co.uk

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    07.07.2016 19:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 8 июля 2016, 12:05

      чемпионат надо развивать а не в английском барахтаться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +288

      Cнег 7 июля 2016, 19:49

      Не повезло тебе пока с МЮ, но Моуриньо скоро уйдёт и ты продолжишь со своей командой чемпионскую поступь на многие годы!

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