Льорис: «Пока все у нас идет хорошо, на банановой шкурке мы еще не поскользнулись»

Вратарь сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями в преддверии полуфинального матча Евро-2016 против команды Германии.

«Пока все у нас идет хорошо, на банановой шкурке мы еще не поскользнулись. Мы полностью сосредоточены на завтрашнем матче и нашей игре, ведь против нас выйдут действующие чемпионы мира. В нашей команде все спокойны и собраны.

Статус сборной Германии обусловлен ее результатами и завоеванным в Бразилии титулом чемпионов мира.

Мы не задумываемся над тем, кто фаворит завтрашнего матча. Мы настроены на игру и горим желанием показать хороший футбол. Психологическая составляющая завтра будет очень важна.

Мне нравится проводить время с партнерами по команде. Чем ближе матч, тем больше ты уходишь в себя. Я могу читать, немного слушать музыку, стараясь привести мысли в порядок. Впереди большой матч, и он вызывает ажиотаж.

Каждый хочет сыграть в такой встрече, поэтому все стараются сохранять холодную голову. Спустить пар можно уже на тренировке», – сказал Льорис.

Матч Германия – Франция состоится в четверг, 7 июля. Начало – в 22:00 по московскому времени.