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    Кроос: «Важно, чтобы тренер нашел правильные слова. Вчера он провел с нами мотивационную беседу»

    Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился ожиданиями накануне полуфинального матча Евро-2016 против команды Франции.

    «На этой стадии турнира важно, когда тренер находит правильные слова. Даже еще вчера он провел с нами мотивационную беседу. Иногда после таких матчей, как против Италии, можно позволить себе чуть расслабиться, передохнуть несколько дней, но в нашем случае это можно будет сделать только после финала. Вот для этого и нужен тренер, и у нашего тренера есть необходимый опыт.

    Полуфинальный матч против хозяев турнира – это нечто особенное. У нас хорошие воспоминания о таких играх, хотя я не думаю, что завтрашняя встреча будет похожа на ту, что мы провели в Бразилии. Франция – классная команда. Они подойдут к матчу с большим энтузиазмом, но одновременно будут испытывать определенное давление, и мы это используем.

    Франция прибавляет по ходу турнира, за нее выступают сильные футболисты, но мы их не боимся», – сказал Кроос.

    Матч Германия – Франция состоится в четверг, 7 июля. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    06.07.2016 22:36
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