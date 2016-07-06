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Мутко: «В сентябре мы увидим обновленную сборную России»

6 июля 2016, 18:28
43

Министр спорта РФ Виталий Мутко подчеркнул, что в ближайшее время состав сборной России претерпит существенные изменения.

«Я думаю, в сентябре мы увидим обновленную команду. Пускай у парня класс будет ниже, но у него должно быть огромное желание играть за свою страну, и таких ребят много.

Я попросил клубы внимательно рассмотреть поведение своих футболистов. Клубы уже начинают реагировать. Я думаю, что в ближайшее время мы с клубами поговорим, чтобы люди, которые зарабатывают в футболе, не портили имидж этой замечательной игры.

В одночасье все сразу не изменить. Для того, чтобы развиваться, надо, во-первых, оттолкнуться от этого результата (на чемпионате Европы) и понять – вот уровень нашего футбола. Да, есть футболисты немотивированные, есть такие, кто не хочет играть за национальную сборную – ну пусть они не играют.

Сегодня у нас задача – найти нового главного тренера, выбрать ребят, которые хотят играть за национальную команду», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Россия Мутко Виталий
Комментарии (43)
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geragera
1467819486
интересно во сколько баксов у Мутко оценивается любовь к родине ??? сам себе предумал новый проект :) газпром отдыхает
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Тraumtanzеr
1467820447
Тренер: Черчесов. Формировать из : Крицюк, Селихов, Митрюшкин, Помазун, Кутепов, Щенников, Живоглядов, Новосельцев, Чернов, Пуцко, Синодзука, Жемалетдинов, Караваев, Миранчук, Дзагоев, Тимофеев, Ефремов, Зобнин, Головин, Зуев А, Гасилин, Мелкадзе, Базелюк, Могилевец, Шейдаев, Давыдов. Игроков пропасть!
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FanatSerj
1467821002
Это было бы возможно только при одном раскладе, главный тренер Бердыева на железных 12 лет несмотря на любой результат (чтобы игрочишки не сливали). И полную ему свободу в выборе состава. Вот тогда может и будет толк, да и то навряд ли, если он из кого то и сделает футболиста то его опять тут же развратят лимитом и бешеной зарплатой в клубе. Так что все таки проще Мутко выгнать и по башке постучать нашим гос корпорациям и прочим олигархам, чтобы они как то договорились между собой как они в рамках чемпионата письками мерятся будут, чтобы это не мешало футболистам развиваться.
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Atom2020
1467821146
Вот прочитаешь эту соловьиную трель ... и сердце ненарадуется ... какой же у нас замечательный министр спорта!!! ... Прям: "Лец ми спик фром май харт ин инглиш" ... и дальше лапшу на уши вешать ... ))) ... "я думаю" ... "я попросил" ... "у нас задача" ... слова ... слова ... слова ... а дела когда будут???
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Томь вперёд
1467821182
Сколько можно говорить!!!??? Пора бы уже сделать!!!
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ilichkadr
1467821996
Надо взять команду Хомухи и наигрывать её по полной.
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subbotaspartak
1467823158
Неужели всё пропьют и играть опять начнут? Иль подучат березуцких? Иль опять вернётся слуцкий? Или мы дадим гражданство двум десяткам африканцев? Или нам легкоатлеты за футбол возьмут ответят? У них мельдоний отберут и они играть начнут? Команду будет не узнать, их просто будет не догнать...
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multiscan
1467823716
Где - то, что - то подобное уже слышал и не один раз!
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Serjoga
1467825734
ОБНОВЛЁННУЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! С АкинфеевымЮ Березуцкими, Игнашевичем, Широковым, Денисовым, Мамаевым, Головиным, Глушаковым, Дзюбой, Кокориным.. Все новенькие будут! Нет, КАК НОВЕНЬКИЕ!
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_Kesh_Suntar_
1467833415
все уже поздно!
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