Мутко: «В сентябре мы увидим обновленную сборную России»

Министр спорта РФ Виталий Мутко подчеркнул, что в ближайшее время состав сборной России претерпит существенные изменения.

«Я думаю, в сентябре мы увидим обновленную команду. Пускай у парня класс будет ниже, но у него должно быть огромное желание играть за свою страну, и таких ребят много.

Я попросил клубы внимательно рассмотреть поведение своих футболистов. Клубы уже начинают реагировать. Я думаю, что в ближайшее время мы с клубами поговорим, чтобы люди, которые зарабатывают в футболе, не портили имидж этой замечательной игры.

В одночасье все сразу не изменить. Для того, чтобы развиваться, надо, во-первых, оттолкнуться от этого результата (на чемпионате Европы) и понять – вот уровень нашего футбола. Да, есть футболисты немотивированные, есть такие, кто не хочет играть за национальную сборную – ну пусть они не играют.

Сегодня у нас задача – найти нового главного тренера, выбрать ребят, которые хотят играть за национальную команду», – сказал Мутко.