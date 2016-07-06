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    Широков считает, что сборную России должен возглавить Семак

    Капитан сборной России Роман Широков выразил мнение, что национальную команду в ближайшем будущем должен возглавить Сергей Семак.

    «Я бы вообще Семака предложил на место главного тренера сборной. Считаю, что он вообще может обойтись без помощников, хотя помощником готов. Даже если мы берем тренера на два года. К тому же он работал с очень сильными тренерами, и у него сейчас очень большой опыт. Он знает, как западные специалисты строят свою работу, сейчас поработал с нашим лучшим тренером, у которого тоже что-то почерпнул.

    Я думаю, что два ближайших года он с Луческу отработает, который тоже очень опытен, и является тренером серьезного европейского уровня. Если мы сейчас ставим другого тренера, то считаю, что через два года Семак обязан стать главным тренером сборной России», – сказал Широков.

    Источник: Р-Спорт

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    06.07.2016 12:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 июля 2016, 20:40

      Тебя не спросили кого назначить!

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 6 июля 2016, 20:36

      когда уже энтот бездарный чмошник шырокаф закончит чего-нибудь предлагать, тупейше умничать и просто закроет свое грязное хавало на этом сайте?до эксперта бубнова тянется, да умишкой не вышел. сплошной яд, негатив и шутки боцманские...

      0
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 6 июля 2016, 15:21

      прикол в том что все предлагают кандидатуры тренеров но никто не говорит за счёт чего этот кандидат сможет улучшить игру? чем семак отличается от обычного российского тренера среднестатистического по России ?

      0
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 6 июля 2016, 13:45

      Широков считает,что главным тренером должен стать Широков:-)

      4
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 6 июля 2016, 13:35

      У нас без отката никем не стать:(

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 6 июля 2016, 13:23

      На удивление здравые рассуждения

      4
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 6 июля 2016, 12:38

      Может быть когда-то и станет главным,но точно не сейчас

      0
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 6 июля 2016, 12:29

      Семак уже позиционировал себя, засунув язык в одно место, когда в Зените чудил АВБ и когда в сборной чудил Слуцкий. Это по жизни помощник. Главным тренером ему не бывать.

      -2
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