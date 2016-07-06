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    Широков готов завершить карьеру

    Полузащитник Роман Широков готов завершить профессиональную карьеру в случае, если не получит в текущее межсезонье достойного предложения.

    «Я пришел к выводу: если мне не удастся найти достойный вариант продолжения карьеры игрока, то лучше закончить и найти работу в России и не терять все контакты. Играть не так много осталось, ну года два-три я поиграю, а дальше что? Для меня сейчас деньги не самое важное, у меня есть другие стимулы. Там публикуют зарплаты. Все могут посмотреть – все в открытом доступе, и я не думаю, что только лишь из-за денег стоит уезжать», – заявил Широков.

    Напомним, Широков покинет ЦСКА, так как в клубе не готовы делать ставку на него в предстоящем сезоне.

    Источник: Р-Спорт

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    06.07.2016 10:43
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 6 июля 2016, 18:06

      уже не первый сезон видно, что он давит на клубы своим "авторитетом". его подписывают, а выхлоп - на уровне "0"!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 6 июля 2016, 17:07

      А на что оно еще способно кроме попи..деть???

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 6 июля 2016, 15:10

      Просто надо себя объективно оценить,поумерить финансовый аппетит и тогда 5-7 клубов на сезон уж точно предложат поиграть,причем в основе!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 6 июля 2016, 14:33

      в динаму

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +381

      fadda 6 июля 2016, 13:16

      Мог и не начинать карьеру,ёпта !)

      -1
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      Рейтинг: +60

      lim0n7 6 июля 2016, 12:59

      Давно пора!

      1
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 6 июля 2016, 12:30

      Правильно, в ФНЛ есть лимит на новые зарплаты, а в РФПЛ он уже никому не нужен. На самом деле надо было уходить еще в декабре.

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 6 июля 2016, 11:37

      Это было бы логично и вовремя. Широков вполне бы мог стать экспертом на ТВ.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 июля 2016, 11:26

      ,Да-да,и пусть канает !

      2
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      Рейтинг: +193

      westerose 6 июля 2016, 11:22

      Широков играет ради бобла. Проблема российских футболистов в том, что они не любят футбол. Несчастным за деньги приходится заниматься нелюбимым делом...

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