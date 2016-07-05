Маслов: «Будем рады видеть Широкова в «Амкаре»

Тогда надо будет всю з/пл команды отдать Ширякову и то хватит ли тогда покрыть его скромные желания.
Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов заявил, что пермский клуб будет рад видеть в своем составе полузащитника сборной России Романа Широкова. Соглашение игрока, которому завтра исполнится 35 лет, с ЦСКА подошло к концу и, вероятно, продлено не будет.
– Если Роман согласится на предложение и условия «Амкара», будем рады его видеть.
– А условия контракта?
– Условия самые скромные в Премьер-лиге.
– Неужели по случаю даже на шампанское не хватит?
– Не уверен, что Роман пьет шампанское.