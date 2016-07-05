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    Маслов: «Будем рады видеть Широкова в «Амкаре»

    Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов заявил, что пермский клуб будет рад видеть в своем составе полузащитника сборной России Романа Широкова. Соглашение игрока, которому завтра исполнится 35 лет, с ЦСКА подошло к концу и, вероятно, продлено не будет.

    – Если Роман согласится на предложение и условия «Амкара», будем рады его видеть.

    – А условия контракта?

    – Условия самые скромные в Премьер-лиге.

    – Неужели по случаю даже на шампанское не хватит?

    – Не уверен, что Роман пьет шампанское.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2016 21:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +365

      yaran56 6 июля 2016, 09:36

      Тогда надо будет всю з/пл команды отдать Ширякову и то хватит ли тогда покрыть его скромные желания.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 6 июля 2016, 03:14

      А у вас есть 950 тыс евро? На меньшее он не согласен, так что даже и мечтать не надо...

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