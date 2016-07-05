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    Бубнов: «Если бы мне в команду предложили взять Роналду или Бэйла, я бы предпочел второго»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов накануне матча 1/2 финала Евро-2016 между сборными Португалии и Уэльса поделился мнением о противостоянии лидеров команд Криштиану Роналду и Гарета Бэйла.

    «Конечно, очень любопытно будет посмотреть за дуэлью двух игроков «Реала» – Криштиану Роналду и Гарета Бэйла. По мне – интереснее на турнире выглядит валлиец. Он более командный игрок, чем Роналду. Если бы мне в команду предложили взять одного из двух, я бы предпочел Бэйла. Он готов всегда выполнять сумасшедший объем работы», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    05.07.2016 16:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 6 июля 2016, 20:01

      БЭЙЛ в команде экспертов ну звучит хорошо ммм берем

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 5 июля 2016, 18:06

      Бэйл пока лучший на турнире

      0
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 5 июля 2016, 18:02

      Если бы мне в команду предложили взять Роналду или Бэйла, я бы предпочел непросыпаться

      1
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      Рейтинг: +508

      triton004 5 июля 2016, 18:00

      И подсчитывал бы его технико тактические действия!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 5 июля 2016, 17:02

      Викторыч ты что бухой? Какая у тебя команда?

      2
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > TERIA-76 5 июля 2016, 17:06

      ....не очкуй, славик!!!!..скоро будет!!!!

      0
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 5 июля 2016, 16:54

      ....согласен с викторычем!!!!...бэйла можно использовать на любом участке поля

      0
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      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 5 июля 2016, 16:49

      а если бы Мамамаева или Кококорина?

      0
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      Рейтинг: +70

      макс438 5 июля 2016, 16:34

      У Реала нет слова или...

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 5 июля 2016, 16:26

      Бубнов, очнись, у тебя нет команды!

      2
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