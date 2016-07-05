«Эвертон» лидирует в «гонке» за Витселем

Руководство «Эвертона» уверено, что клубу удалось выиграть борьбу за полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.



Как сообщает источник, наставник команды Рональд Куман знает о том, что Витсель хочет сменить команду и не прочь продолжить карьеру в Мерсисайде.



«Эвертон» уже обратился в «Зенит» по трансферу футболиста и в настоящее время опережает «Наполи» и «Сток Сити».