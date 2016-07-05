«Эвертон» лидирует в «гонке» за Витселем

Сейчас дело в самом Витселе: он хочет играть в Наполи (где его зарплата будет 2-2.5 млн евро в год), но получать зарплату в Эвертоне (4 млн). Увы, так не бывает, надо выбирать. Так что его сага закончится в августе, когда трансферы подписываются официально.
Руководство «Эвертона» уверено, что клубу удалось выиграть борьбу за полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.
Как сообщает источник, наставник команды Рональд Куман знает о том, что Витсель хочет сменить команду и не прочь продолжить карьеру в Мерсисайде.
«Эвертон» уже обратился в «Зенит» по трансферу футболиста и в настоящее время опережает «Наполи» и «Сток Сити».