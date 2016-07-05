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    «Эвертон» лидирует в «гонке» за Витселем

    Руководство «Эвертона» уверено, что клубу удалось выиграть борьбу за полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.

    Как сообщает источник, наставник команды Рональд Куман знает о том, что Витсель хочет сменить команду и не прочь продолжить карьеру в Мерсисайде.

    «Эвертон» уже обратился в «Зенит» по трансферу футболиста и в настоящее время опережает «Наполи» и «Сток Сити».

    Источник: Mirror.co.uk

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    05.07.2016 10:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 5 июля 2016, 14:10

      Сейчас дело в самом Витселе: он хочет играть в Наполи (где его зарплата будет 2-2.5 млн евро в год), но получать зарплату в Эвертоне (4 млн). Увы, так не бывает, надо выбирать. Так что его сага закончится в августе, когда трансферы подписываются официально.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 июля 2016, 10:38

      когда эта ужу сага закончится

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