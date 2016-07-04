Зинченко: «Для меня это новый вызов, и это только начало»

Сразу, не раздеваясь, в аренду - Чарльтон, Рединг, Брайтон ждут его.
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко выразил благодарность двум своим бывшим клубам – «Уфе» и донецкому «Шахтеру». Напомним, сегодня официально стало известно о переходе футболиста в «Манчестер Сити».
«Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто меня поддерживает. Футбольному клубу «Шахтер» и футбольному клубу «Уфа»! Спасибо всем тем, кто в меня верил! И тем, кто не верил. Для меня это новый вызов, и это только начало», – написал Зинченко в Instagram.
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