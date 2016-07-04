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    Зинченко: «Для меня это новый вызов, и это только начало»

    Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко выразил благодарность двум своим бывшим клубам – «Уфе» и донецкому «Шахтеру». Напомним, сегодня официально стало известно о переходе футболиста в «Манчестер Сити».

    «Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто меня поддерживает. Футбольному клубу «Шахтер» и футбольному клубу «Уфа»! Спасибо всем тем, кто в меня верил! И тем, кто не верил. Для меня это новый вызов, и это только начало», – написал Зинченко в Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    04.07.2016 18:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +77

      Truly 4 июля 2016, 20:40

      Сразу, не раздеваясь, в аренду - Чарльтон, Рединг, Брайтон ждут его.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 4 июля 2016, 20:40

      Какой вызов? Зинченко - днарь! 2 раза выйдет на замену, потом по арендам пойдет, и через 3 года перейдет в Днепр!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      gambler35 4 июля 2016, 19:46

      Все в твоих руках! и ногах!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 4 июля 2016, 19:28

      Удачи! Раз такое дело ))

      0
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