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Символом «Армавира» стал лис

4 июля 2016, 17:05
5

Футбольный клуб «Армавир» представил новый клубный логотип, на котором изображен новый символ клуба – лис.

«Да, мы не пытаемся говорить о себе того, что не является правдой. Мы не «львы» и не «медведи», «Армавир» – клуб из провинции, которому нужно долго и упорно бороться за своe место под солнцем. Но там, где другие бы стеснялись, мы гордимся. Потому что верим в великое будущее. Верим, что, как и лисы, сумевшие приспособиться ко всем существующим на Земле климатическим условиям и распространившимся на все континенты планеты, кроме Антарктиды, мы покорим необъятный футбольный мир.

Лис – символ природной мудрости. Он ловко справляется с любыми неприятностями, не останавливаясь ни на мгновение на пути к цели. Лис – это охотник, имеющий лучшую репутацию на полях – от него почти невозможно скрыться – ни в норах, ни под коркой снега. Лис – не обманщик, он стратег.

На эмблеме клуба не просто образ животного. Это тотемный лис, вобравший в себя все лучшие качества этого вида. Это образ священного духа лисов – он покровитель команды, родоначальник боевых армавирских лисов. Мы всегда незримо ощущали его присутствие, но теперь, когда он вышел из тени, жизнь команды, клуба и болельщиков изменится навсегда», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Источник: Бомбардир.ру
Армавир
Комментарии (5)
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alexidj
1467641447
Под Лестер косят ))
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Karanit
1467643279
блин уже сказали про Лестер
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SpazMatikus
1467643890
А что не игрой так хоть эмблемой,да названиями в чем то быть похожими на лучших) Лестер из Армавира,Арсенал из Тулы.Ждём челси зи болотного или Ливерпуль пеньки))
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crcaarod
1467645969
Нормальный логотип хоть теперь. Современный. И то хоть
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bacardi023
1467696172
на лестер похож
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