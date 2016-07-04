Символом «Армавира» стал лис

Футбольный клуб «Армавир» представил новый клубный логотип, на котором изображен новый символ клуба – лис.

«Да, мы не пытаемся говорить о себе того, что не является правдой. Мы не «львы» и не «медведи», «Армавир» – клуб из провинции, которому нужно долго и упорно бороться за своe место под солнцем. Но там, где другие бы стеснялись, мы гордимся. Потому что верим в великое будущее. Верим, что, как и лисы, сумевшие приспособиться ко всем существующим на Земле климатическим условиям и распространившимся на все континенты планеты, кроме Антарктиды, мы покорим необъятный футбольный мир.

Лис – символ природной мудрости. Он ловко справляется с любыми неприятностями, не останавливаясь ни на мгновение на пути к цели. Лис – это охотник, имеющий лучшую репутацию на полях – от него почти невозможно скрыться – ни в норах, ни под коркой снега. Лис – не обманщик, он стратег.

На эмблеме клуба не просто образ животного. Это тотемный лис, вобравший в себя все лучшие качества этого вида. Это образ священного духа лисов – он покровитель команды, родоначальник боевых армавирских лисов. Мы всегда незримо ощущали его присутствие, но теперь, когда он вышел из тени, жизнь команды, клуба и болельщиков изменится навсегда», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.