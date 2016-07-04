Финнбогасон: «Мы нанесли Исландию на футбольную карту мира»

Форвард сборной Исландии Альфред Финнбогасон поделился своими впечатлениями после четвертьфинала Евро-2016 против Франции (2:5).

«Обидно так завершать этот фантастический турнир. Мы проиграли этот матч еще в первом тайме. Если бы к перерыву счет был 0:2, то шансы еще оставались. Но мы все равно показали характер во второй половине, это будет уроком для нас.

Мы нанесли Исландию на футбольную карту мира. Мы получали сообщения со словами поддержки со всего мира и можем гордиться этим выступлением», – заявил Финнбогасон.