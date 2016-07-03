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    Тихонов: «Отрадно, что «Енисей» смог сравнять счет в концовке матча с ЦСКА»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов подвел итог товарищеского поединка с ЦСКА (2:2). Отметим, что красноярцам удалось уйти от поражения в последней 20-минутке второго тайма, проигрывая по ходу встречи в два мяча.

    «Сегодня была очень жаркая погода, потому игрокам было сложно проявить свои лучшие качества. Тем не менее я доволен своими футболистами, которые достойно выглядели на фоне больших игроков ЦСКА. Пусть это и была лишь половина основного состава армейцев.

    Радуюсь, что по такой погоде ребята проявили характер и в концовке сумели сравнять счет. Конечно, хотелось бы большего, но на большее мы пока не способны. У «Енисея» сейчас вся команда новая, из прошлогоднего состава сегодня играл всего один человек», – сказал Тихонов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2016 15:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 июля 2016, 18:16

      Вот и Тихонов,да что говорить то-одним словом Спартаковец

      2
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 3 июля 2016, 16:39

      Молодец Андрюха!!!Подними Енисей!!!

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