Экс-хавбек «Кубани» Сергей Каретник заключил контракт с «Анжи». О сроках соглашения пока не сообщается. В минувшем сезоне 21-летний игрок с в составе краснодарского клуба принял участие в 12-ти матчах РФПЛ и отметился одним забитым мячом.

«Рад, что стал игроком «Анжи». Здесь хороший коллектив, хорошие футболисты, половину ребят я знал и раньше, поэтому чувствую себя очень комфортно. Смотрим вперед, в новый сезон, вместе с ними и новым тренерским штабом», – поделился впечатлениями Каретник.