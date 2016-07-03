Крыховяк перешел в «ПСЖ»

Хавбек «Севильи» Гжегож Крыховяк подписал пятилетний контракт с «ПСЖ». Об этом игрок сообщил на своей странице в Twitter.

«Новый этап – ПСЖ 2021!», – написал 26-летний поляк.

Как сообщалось ранее, сумма трансфера составит порядка 25-30 миллионов евро.

Крыховяк знаком с Лигой 1 не понаслышке: с 2008-го по 2014-й год он уже выступал во Франции, защищая цвета «Бордо», «Реймса» и «Нанта». В минувшем розыгрыше Примеры он принял участие в 42-х поединках, забив один гол и сделав две результативные передачи.