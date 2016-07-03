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    Крыховяк перешел в «ПСЖ»

    Хавбек «Севильи» Гжегож Крыховяк подписал пятилетний контракт с «ПСЖ». Об этом игрок сообщил на своей странице в Twitter.

    «Новый этап – ПСЖ 2021!», – написал 26-летний поляк.

    Как сообщалось ранее, сумма трансфера составит порядка 25-30 миллионов евро.

    Крыховяк знаком с Лигой 1 не понаслышке: с 2008-го по 2014-й год он уже выступал во Франции, защищая цвета «Бордо», «Реймса» и «Нанта». В минувшем розыгрыше Примеры он принял участие в 42-х поединках, забив один гол и сделав две результативные передачи.

    Источник: Twitter

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    03.07.2016 14:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +42

      DiJock 3 июля 2016, 19:22

      Потеря для Севильи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 3 июля 2016, 14:26

      В нынешнем розыгрыше примеры сыграл 42 матча??? Откуда в примере столько матчей?

      6
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО > LAY394 26 июля 2016, 06:00

      Выходит, Об этом знают только три команды Примеры

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 3 июля 2016, 14:12

      Эмери команду свою собирает

      3
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