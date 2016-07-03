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    Бубнов: «Единственный, кто может составить конкуренцию Германии на Евро-2016, – это Франция»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что сборные Германии и Франции являются главными фаворитами Евро-2016.

    «В полуфинале Германию ждут определенные потери. К примеру, точно не сыграет Матс Хуммельс – системообразующий футболист в обороне. С другой стороны, мы не знаем, какие потери ждут Францию, если она вообще пройдет Исландию. На этом Евро заранее ничего нельзя загадывать.

    В целом, кардинально ничего не изменилось. Немцы как были фаворитами, так ими и остались. У них, в отличие от других, чувствуется некий запас прочности, и они еще не весь свой ресурс исчерпали. Думаю, единственными, кто сможет составить им реальную конкуренцию, будут именно французы», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    03.07.2016 13:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -186

      Protosser 4 июля 2016, 11:34

      Опять этот эксперт Очевидность произносит гениальные мысли.
      Сначала он заявил, что Германия-Италия - это финал, и победитель - будет чемпионом.
      Теперь, он, ЭКСПЕРТНО, предсказывает победу немцев.. Вот талантище)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 3 июля 2016, 15:06

      не Бубни)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Sombro 3 июля 2016, 14:09

      Германия не та. Германия устала. Мюллер не забивает по ходу матча, не забивает пенальти, Озил не успевает к мячу... а вот Франция играет здорово

      -2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 июля 2016, 13:54

      Болеем за Уэльс !!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      Pirboy71 3 июля 2016, 13:24

      Точно.....ЦСКА чемпион , а Зенит второй:))))))))), а может Германия-Уэльс?????????? Уэльс то точно заслужил больше всех. Удачи им.

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