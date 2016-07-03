Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер: «Не знаю, чем займусь по истечении контракта с «Арсеналом»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что вполне может возглавить сборную Англии по истечении срока своего контракта с «канонирами». Напомним, соглашение французского специалиста с красно-белыми действует до лета 2017-го года.

    «Мой контракт с «Арсеналом» действует до 2017-го года, а всегда уважительно относился к своим контрактам. Тем не менее, я еще не определился, чем займусь после того, как мое соглашение подойдет к концу.

    Сборная Англии? Для любого тренера работа в национальной команде является интересным вызовом. В команде собрано множество молодых футболистов, способных прогрессировать», – цитирует Венгера beIN Sports.

    Отметим, что предыдущий наставник англичан Рой Ходжсон подал в отставку после вылета «львов» в 1/8 финала Евро-2016 от сборной Исландии.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2016 10:29
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      Dodik1991 5 июля 2016, 08:55

      Лучше бы продлил контракт с пушкарями... Посмотреть чего еще нового принесёт француз в нашу команду. А ведь немало достижении именно по его работе мы достигли...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 4 июля 2016, 11:23

      Было бы интересно посмотреть на работу Арсена в сборной Англии. Удачи ему!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      гость shuh 3 июля 2016, 15:07

      Арсен заслуживает добрых слов удачи ему
      где бы он не работал. Он больше джентельмен
      чем Англичане по характеру.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 3 июля 2016, 12:25

      Сб.Англии стала весьма посредственной командой. Даже с нашими ничейку еле выцарапали. А всё безлимитщина.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Marvianu 3 июля 2016, 11:03

      Полуфинал обеспечен)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11