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    «Ливерпуль» включился в борьбу за Витселя

    «Ливерпуль» намерен побороться с «Эвертоном» за приобретение хавбека «Зенита» Акселя Витселя.

    Отмечается, что приоритетным вариантом для красных являлся полузащитник «Севильи» Гжегож Крыховяк, однако поляк решил остановить свой выбор на «ПСЖ», который возглавил экс-тренер «рохибланкос» Унаи Эмери. Витсель же в шорт-листе главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа идет под вторым номером.

    «Эвертон», в свою очередь, если не получится осуществить трансфер 27-летнего бельгийца, переключит внимание на хавбека «Манчестер Юнайтед» Моргана Шнейдерлина.

    Источник: Mirror.co.uk

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    03.07.2016 08:42
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 4 июля 2016, 22:28

      Да как обычно, включатся и выключатся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 3 июля 2016, 19:39

      ЗАБЕРИТЕ ЕГО!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 3 июля 2016, 16:02

      давайте с аукциона всех продадим-гору денег Зенит получит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      geragera 3 июля 2016, 12:20

      в ливере витцель точно скамейку полеровать будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      VReDNiY 3 июля 2016, 11:36

      Ну зачем Клоппу шлак?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 3 июля 2016, 11:31

      Он же лентяй.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 3 июля 2016, 11:19

      Правильно, беги из этого бомжатника, лампочка.Даже большими деньгами не могут удержать зинаитка своих игроков.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июля 2016, 09:40

      кому он нужен

      6
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 3 июля 2016, 09:39

      Пусть борются за этого лодыря.

      0
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