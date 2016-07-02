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  • Аленичев: «Рад, что нет травмированных, за исключением Мельгарехо»

Аленичев: «Рад, что нет травмированных, за исключением Мельгарехо»

2 июля 2016, 22:00
2

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о том, как прошел тренировочный сбор на клубной базе.

«Мы отработали неделю в Тарасовке на нашей базе. Я уже тогда заметил, что у ребят хорошее настроение. Атмосфера в команде нормальная. Работаем в двухразовом режиме, нагрузки серьезные. Ребята понимают, что сборы – это тяжелый период времени. Самое главное, что все выполняют то, что от них требуется. Рад тому, что сейчас у нас практически нет травмированных, за исключением Мельгарехо, который получил повреждение в матче против тульского «Арсенала», – сказал Аленичев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Мельгарехо Лоренцо Аленичев Дмитрий
Комментарии (2)
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Maxim Nik
1467530411
Мельгарехо это один из лучших.
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Диктор
1467539668
Согласен-думаю он еще разыграется.
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