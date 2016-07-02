Клопп: «Не переживаю за «Боруссию». Они справятся с уходом ключевых игроков»

Главный тренер «Ливерпуля» и бывший наставник дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп прокомментировал переход игрока немецкого клуба Генриха Мхитаряна в «Манчестер Юнайтед». Напомним, ранее «Боруссию» также покинули Илкай Гюндоган и Матс Хуммельс.

«В это трансферное окно Дортмунд сумел подписать почти всех больших талантов Европы. Я совсем не переживаю за «Боруссию». Когда я пришел туда, мы были точно в таком же положении.

Если кто-то и способен справиться с уходом трех ключевых игроков, то это «Боруссия» и Томас Тухель», – сказал Клопп.