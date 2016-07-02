Ковалевски: «Черчесов – тот человек, который нужен сборной России»

Бывший голкипер «Спартака» Войцех Ковалевски выразил мнение, что сборную России должен возглавить Станислав Черчесов.

– В России Черчесова сватают в сборную.

– Думаю, как раз такой человек и нужен на этом посту.

– Почему?

– Он не ищет какие-то обходные пути – говорит, как есть. Кто-то скажет, что он жесткий, но я бы сказал: честный, конкретный. Четкие задачи, четкие пути решения. Да, моя судьба в «Спартаке» после прихода Черчесова поменялась. Но с ним у меня остались хорошие отношения. Мы и в тот момент разговаривали, никакого недопонимания не было. Я ту ситуацию понял. Тем более сейчас у меня опыта больше стало – и все выглядит по-другому.

– Но эта конкретность Черчесова порой аукалась клубам – история с Титовым, Калиниченко. В «Амкаре» тоже возникали конфликтные ситуации с лидерами.

– Все, что нужно знать о Черчесове: он – профессионал. И требует того же от всех. Если между руководством федерации и тренером будут оговорены условия – не финансовые, это проще всего, а условия работы, требования и прочее, то результат будет.